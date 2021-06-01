CASIMIRO MARIA DE JESUS Vda DE VINZON Q.E.P.D
FALLECIO EN CIUDAD EL DIA 01 DE JINIO DE 2021 C.A.S.R.B.P
SU HIJA: IRIS VIVIANA VINZON, SU HIJO POLITICO: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ.
SUS NIETOS: ANDREA , SANTIAGO , JULIETA Y MARIA BELEN.
SUS NIETOS POLITICOS ,Y SU BIZNIETO: GIANFRANCO GONZALEZ FERREYRA.
PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DEL FALLECIMIENTO.SUS RESTOS RECIBIERON SEPULTURA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2021 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY.
CASA DE DUELO:TENIENTE IBAÑEZ 978.SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.
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