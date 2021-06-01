martes, junio 1, 2021
Fúnebres

CASIMIRO MARIA DE JESUS Vda DE VINZON Q.E.P.D

CASIMIRO MARIA DE JESUS Vda DE VINZON Q.E.P.D
FALLECIO EN CIUDAD EL DIA 01 DE JINIO DE 2021 C.A.S.R.B.P

SU HIJA: IRIS VIVIANA VINZON, SU HIJO POLITICO: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ.
SUS NIETOS:  ANDREA , SANTIAGO , JULIETA  Y MARIA BELEN.
SUS NIETOS POLITICOS ,Y SU BIZNIETO: GIANFRANCO GONZALEZ FERREYRA.
PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DEL FALLECIMIENTO.SUS RESTOS RECIBIERON SEPULTURA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2021 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY.
CASA DE DUELO:TENIENTE IBAÑEZ 978.SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.

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