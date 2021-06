Apertura pre-inscripción para Postulantes a Cadetes de Gendarmería Nacional

Desde 22 junio a 02 de julio 2021, se encuentra abierta la inscripción para el ingreso como postulantes a cadetes de Gendarmería Nacional Argentina.

Los interesados podrán hacerlo ingresando al SITIO OFICIAL, donde se infirman las requisitos y se brindan los pasos a seguir.

Requisitos

Ser ARGENTINO/A, NATIVO/A O POR OPCIÓN: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo/a de padre o madre argentino/a. Ley 346,Título 1°,Art. 1°, Inc. 2°).

Poseer el Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado.

Tener entre 17 a 25 años de edad al 31 de diciembre de 2021 para el ingreso como CADETE.

Poseer estudios secundarios completos (Titulo), constancia de Titulo en Trámite ó Certificado de Alumno Regular cursando el último año del Secundario.

No registrar ningún tipo de Causas en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR” (Judiciales o Contravencionales).

No registrar antecedente POLICIALES Contravencionales.

ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS: NO serán considerados aquellos postulantes que no se encuentren comprendidos dentro de la estatura MÍNIMA/MÁXIMA, acorde al siguiente cuadro:

• Altura (mujeres): 1,60 – 1,85 mts

• Altura (hombres): 1,66 – 1,95 mts

Consultas

Centro único de reclutamiento

Tel: 011- 4310-2872 (Lun a Vie de 08.00 a 13.00hs).