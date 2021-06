Agradecimiento y reconocimiento al personal del hospital Urquiza

Miguel Parthenakis, es un suboficial de la Policía Federal Argentina en situación de retiro y este lunes por la noche, vivió momentos de incertidumbre por su salud, lo que demandó solicitar la atención médica.

Por problemas en su obra social, que está cortada, situación que afecta a todo el personal de esa fuerza de seguridad, debió acudir al hospital Justo José de Urquiza, donde fue atendido inmediatamente y sintió la necesidad de hacer público el reconocimiento y agradecimiento al personal médico y de enfermería.

“Lamentablemente nuestra obra social, por la que nos descuentan 15 mil pesos por mes, no está brindando su servicio. No tenemos cobertura médica, sin internación, ni medicamentos, entre otras cosas. El lunes por la noche, sufrí un problema de salud que me llevó a recurrir al hospital. Me sentía muy mal y con fuertes dolores en el pecho. Me sorprendió la inmediatez y la dedicación de todos los que me asistieron y controlaron en mi ingreso y durante mi internación hasta el otro día. Me llamó la atención que pese a la situación sanitaria tan complicada, demuestren su voluntad para brindar un servicio verdaderamente destacable”, señaló Parthenakis a 03442.

El suboficial retirado, vecino de Concepción del Uruguay, sintió la necesidad de hacer público este agradecimiento ya que muchas veces se escuchan críticas y es importante destacar el profesionalismo.

Finalizando volvió a resaltar “siempre nos atendemos con médicos particulares y centros de asistencia privados, pero dada nuestra situación debí acudir al sistema de salud del Estado y la verdad hay que sacarse el sombrero por la capacidad y sentido humanitario de estos trabajadores de la salud”.