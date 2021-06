La Comisión de Bomberos de Colonia Elia envió un comunicado informando lo sucedido

Tras la.nota publicada en 03442 sobre la situación que atraviesa el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Colombia Elía, del cual fuera echado el jefe por decisión de la Comisión a raíz de conocerse serias irregularidades, la nueva Comisión envió una nota de descargo, aclarando cuáles fueron las causas, en la cual dicen:

Ante versiones y comentarios vertidos en redes sociales y medios de comunicación sobre decisiones tomadas por comisión directiva de la asociación de Bomberos voluntario de Colonia Elia queremos aclarar que al momento de la asunción se encontró con las siguientes situaciones:

Uso del cuartel como vivienda particular del jefe del cuerpo activo, usufructuando energía eléctrica, internet y teléfono celular (ultima factura abonada con fondos de bomberos $ 3099.38).

Registros de cobro de dinero por parte del jefe por $ 30000 mensuales por guardia de cuartel.

Uso del vehículo marca Fiat Toro como vehículo personal (incluso para cenas particulares y llevar chicos al colegio).

Falsedad en otorgamiento de carnet de bomberos a aspirantes sin haber rendido y aprobado los exámenes correspondientes.

Otorgamiento a la señora María Eugenia Sánchez de un Carnet de bomberos sin haber rendido exámenes correspondientes y abonarle $ 5000 mensuales por enfermería en bomberos sin la Habilitación correspondiente.

Falta de control en los gastos de combustible.

Recepción de donaciones no siendo volcadas a la Asociación.

Compra de mercadería para uso personal del jefe por montos de $6000 mensuales.

Los subsidios recibidos por parte de municipio y caminos del Rio Uruguay eran destinados a algunos integrantes del cuerpo activo.

Falta de capacitación y promoción de aspirantes.

Faltante del certificado de reincidencia del jefe del cuerpo activo.

Ante estas situaciones esta comisión resolvió realizar un control estricto que permitió reducir el gasto de combustible en un 89% en vehículo Fiat toro. Se le solicito al jefe el no uso del cuartel como vivienda particular.

Sabemos que la labor de bomberos es voluntaria, no remunerativa, deben ser motivado por el espíritu de servicio, por lo tanto, se decidió que los subsidios recibidos se utilicen para la compra de elementos necesarios para el cuartel y el bienestar del cuerpo activo, la impresión de dossier para que los aspirantes tengan el material bibliográfico de estudio y capacitación.

Para salvar la situación irregular de los aspirantes se logra que instructores de Concepción del Uruguay tomen los exámenes en periodos especiales, dando de esta forma apoyo por parte de esta comisión al cuerpo activo.

También se realizan gestiones para lograr incentivos como ayuda en la compra de ropa, bolsa de alimentos y asesoramiento jurídico.

Por estas gestiones realizadas por la comisión comienza una campaña de desprestigio y aprietes por parte del señor jefe hacia integrantes de la comisión y en particular a nuestra presidente.

Ante la continuidad de su conducta se le llamo al orden en reiteradas oportunidades exigiéndole que diera cumplimiento al reglamento de bomberos en lo referido a su conducta y rol que desempeña.

Haciendo caso omiso y a su vez agravando la situación incitando al resto del cuerpo activo al no cumplimiento de las normas estrictas que el ejercicio de la actividad bomberil exige.

Se ha negado a presentar el certificado de reincidencia que como jefe de cuartel es obligación presentar ante la comisión.

Ante estas faltas graves al reglamento violando los artículos (3-7 a -1 , a-3, b-4 , b-5) del reglamento de Bomberos Voluntarios del república Argentina y recabando toda la documentación pertinente para ser presentada en fiscalía.

El pleno de la comisión directiva decide la desafectación del señor Silvio Scheiver como jefe de Bomberos voluntarios de Colonia Elia.