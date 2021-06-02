El Lobo vuelve a jugar

Gimnasia vuelve al juego por el Torneo Federal A. Será el lunes desde las 15 en el Núñez ante Sarmiento de Chaco.
La programación completa es la siguiente:
Lunes 7
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO * GIMNASIA Y TIRO SALTA 7/6/2021 15:00 GIL JOAQUIN SAN PEDRO CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO FERREYRA GUSTAVO VENADO TUERTO
*G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 7/6/2021 15:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA MOYA MAXIMILIANO SANTA FE FOLMER SANTIAGO VICTORIA
*RACING CBA CÓRDOBA *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 7/6/2021 15:30 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO BALMACEDA MATIAS EZEQUIEL RÍO TERCERO BEVILACQUA MARIA BELEN RÍO CUARTO CABALLERO LUCAS VILLA CONSTITUCIÓN
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *DEPRO COLON (ER) 7/6/2021 15:30 SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO CORRIENTES ROJAS AGUIRRE CORRIENTES
*CRAL. NORTE SALTA *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 7/6/2021 16:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO SANTIAGO DEL ESTERO
Martes 8
*CRUCERO DEL NORTE POSADAS *UNION S. RAFAELA 8/6/2021 15:00 VIÑAS NAHUEL * MAXIMILIANO ALCORTA GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE PEDRO GONZALO JORGE * CHAÑAR LADEADO LEIVA LAUREANO FORMOSA
*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 8/6/2021 16:00 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA BONO OSCAR JUNÍN
LIBRE: Boca Unidos (Corrientes)
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