Reunión de intercambio científico entre Argentina e Israel para potenciar la cooperación internacional en COVID-19

Durante el encuentro, los investigadores e investigadoras argentinos e israelíes compartieron experiencias sobre investigaciones que dieron respuesta a diferentes aspectos de la pandemia. Además, ambos países buscan ser socios estratégicos en la producción de la vacuna israelí “BriLife” en nuestro país.

Presidido por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza y por el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, se realizó, en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), una reunión de trabajo entre científicos y científicas y profesionales de Argentina e Israel para intercambiar experiencias sobre investigaciones, líneas de trabajo y estrategias frente al SARS-Cov-2 con el fin de potenciar la cooperación internacional en COVID-19 entre ambos países.

Salvarezza destacó que en el encuentro “los científicos y científicas israelíes pudieron discutir e intercambiar información con colegas argentinos que trabajan en diferentes temas como en determinar la respuesta inmune en infectados y vacunados, secuenciación de genoma de virus para conocer las variantes que hoy circulan en el país y en el desarrollo de fármacos y proyectos de vacunas diseñadas en Argentina. Creemos que este intercambio abrirá nuevas posibilidades de cooperación científica entre ambos países”.

En el marco de dicha cooperación, tanto Argentina como Israel buscan ser socios estratégicos en la producción de la vacuna israelí “BriLife” ya que, en nuestro país, es posible realizar una parte de las pruebas de fase 3 de la vacuna, que necesitaría de 30 mil a 50 mil voluntarios y, en una etapa posterior, la transferencia tecnológica que permitiría producir dosis para el país y la región.

En este sentido, el ministro aclaró que, de cerrarse las negociaciones para la producción de la vacuna en Argentina, “nuestro país no solo está en condiciones óptimas para el desarrollo de la fase 3 de esta vacuna, sino que, luego de dicha fase, las capacidades actuales de nuestro sistema científico-tecnológico posibilitan su producción”.

Por su parte, el director ejecutivo de Hadassah Internacional de Israel y co-jefe de la delegación, Jorge Diener, agradeció “las puertas abiertas del Gobierno para recibir a una delegación israelí de primer nivel” y agregó que se trata de “una cooperación en tiempos extraordinarios. Israel le ganó a la pandemia a nivel local, pero mantiene un compromiso de compartir conocimiento en lugares donde el fuego sigue ardiendo”.

Finalmente, el embajador Urribarri señaló que “fue una reunión excelente donde científicos y científicas argentinas mostraron a sus pares de Israel lo que se investiga, desarrolla y resuelve en nuestro país. Este es un camino que no solo va a terminar en la cooperación de una posible producción de una vacuna israelí en la Argentina sino en otro tipo de acciones y emprendimientos que ya se están realizando en ambos países. Cuando un país como Israel decide venir a la Argentina a hacer una propuesta como esta, lo hace porque, fundamentalmente, valora los recursos que nuestro país tiene en materia de recursos humanos e infraestructura científico-tecnológica”.

Las científicas y científicos que expusieron por Argentina dieron cuenta de las diferentes capacidades que posee el sistema científico-tecnológico argentino que permitieron desarrollar un amplio abanico de respuestas y estrategias para enfrentar a la pandemia. Participaron de la reunión la Dra. Lourdes Arruvito (Investigadora Independiente de CONICET-Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, INBIRS UBA-CONICET); la Dra. Andrea Gamarnik (Investigadora Superior de CONICET-Fundación Instituto Leloir (FIL); la Dra. Mariana Viegas (Investigadora Adjunta de CONICET-Hospital General de Niños “Ricardo Gutierrez”); el Dr. Fernando Goldbaum (Investigador Superior de CONICET-Fundación Instituto Leloir (FIL); la Dra. Ada Blidner (Investigadora Asistente de CONICET-Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) y la Dra. Juliana Cassataro (Investigadora Principal de CONICET-Instituto de Investigaciones Biológicas (UNSAM-CONICET).

Por Israel expuso el Prof. Dror Mevorach, director de la Unidad COVID-19 del Hospital Hadassah, director del Departamento de Medicina Interna de Hadassah y desarrollador del fármaco Allocetra de Enlivex que dio muy buenos resultados.

La delegación israelí estuvo compuesta además por:

Prof. Yoram Weiss. Jefe de la delegación. Director del Hospital Hadassah Ein Kerem. Jefe del hospital con el mayor número de pacientes con COVID-19 durante la pandemia en Israel. Lideró la creación del Manual de protocolos de Hadassah para COVID-19

Prof. Yoseph Caraco. Jefe de la Unidad de Farmacología Clínica de Hadassah. Jefe de Ensayos Clínicos del Hospital Hadassah. Jefe de ensayos clínicos para la vacuna Israel BriLife COVID-19 Especialista en Medicina Interna Especialista en ensayos clínicos (COVID-19)

Prof. Sigal Sviri. Directora de la Unidad de Cuidados Intensivos de Hadassah para COVID-19. Directora de la Unidad de Cuidados Intensivos Médicos de Hadassah.

Claudia Poggi. Enfermera en unidad de terapia intensiva de COVID en el Hadassah.

Eran Zahavy. Coordinador de innovación. Instituto Israelí para la Investigación Biológica.

Listado de las exposiciones de las científicas y científicos argentinos:

Dra. Lourdes Arruvito: “Immune markers of severity in children with COVID-19”.

Dra. Andrea Gamarnik: “Development and Application of Serologic Tools for Immune Responses to SARS-CoV-2 Infection and Vaccines”.

Dra. Mariana Viegas: “PAIS Consortium: Surveillance of SARS-CoV-2 variants in Argentina”.

Dr. Fernando Goldbaum: “The use of RBD-specific polyclonal F(ab’)2 fragments of equine antibodies reduces death in severe hospitalized patients”.

Dra. Ada Blidner: “COVID-T: An integrated platform to monitor SARS-CoV-2-specific T cell responses in vaccinated individuals and convalescent patients”.

Dra. Juliana Cassataro: “Development of new adjuvants for vaccines against infectious diseases”.