Noticias de Colón

Se realizan controles de prevención de tránsito en Colón

Los operativos se llevan a cabo en distintos horarios y lugares para verificar documentación y realizar controles de alcoholemia, tanto en motos como autos

La Municipalidad de Colón en conjunto con personal policial, se encuentra realizando controles vehiculares en la vía pública. En dichos operativos se realizan el chequeo de documentación y controles de alcoholemia. Para evitar inconvenientes, los conductores deben portar la documentación reglamentaria.

Los operativos preventivos se llevan a cabo en diferentes lugares y horarios de la Ciudad y se controla documentación de automóviles (Licencia de conducir. Póliza de Seguro digital o impresa. Cédula Verde o autorización. Elementos de seguridad correspondientes). Motovehículos (Licencia de conducir. Póliza de Seguro digital o impresa. Cédula Verde o autorización.

Además, se recuerda que el dominio o patente debe estar colocado en el lugar correspondiente, tampoco se debe tener escape modificado. El casco utilizado debe ser el normalizado y aprobado (revisar fecha de vencimiento), tanto para conductor como para acompañante. Asimismo la moto debe contar con las luces y espejos correspondientes.

Los remises también deben presentar licencia de conducir, póliza de Seguro (digital o impresa). Cédula Verde o autorización. Oblea de habilitación. Cumplimiento del protocolo sanitario correspondiente.

Con respecto al estacionamiento se recuerda que las motos deben estacionar en los sectores señalizados para tal fin.

Cuando en estos sectores no haya disponibilidad o bien no exista estacionamiento para motos, puede estacionar en cualquier sector de la cuadra pero siempre paralelo al cordón, no a 45 grados. Los automóviles no deben estacionar en las ochavas u obstruyendo las rampas de accesibilidad.

Obras y Servicios Públicos

Se reemplazan tubos y se mejoran alcantarillas de Salta y Gouchón

La Municipalidad realizará trabajos similares en otros sectores de la Ciudad para mejorar el drenaje y aliviar los desagües

La Municipalidad de la Ciudad de Colón continúa trabajando en el sector de calle Salta en su intersección con Emilio Gouchón, donde en días de intensa lluvia se torna peligroso debido a la gran carga de agua del lugar que provoca que los pluviales trabajen saturados en días de intensa lluvia.

Se reemplazan tubos de alcantarilla por secciones más grandes, además de ampliaciones y cierre de cámara para darle seguridad al sector.

El trabajo en otras alcantarillas permite darle continuidad a la circulación peatonal en veredas. Lo mismo se hará también con otros sectores similares de la Ciudad.