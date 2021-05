«Ni la Pandemia ni la Municipalidad perdonan al comerciante» sostuvo Juan Carlos Meillard

Ante las nuevas restricciones impuestas por el Presidente Alberto Fernández, Concepción del Uruguay no quedó exenta de las medidas. Aunque la prioridad hoy es la salud, es imposible obviar el mal momento que viven los comerciantes ante el reiterado cierre de sus negocios a causa de no poder afrontar las cuentas.

En ese marco, podemos observar como desde el Ejecutivo Municipal, no perdonan a los trabajadores que son sostenes de familia y los continúan obligando a pagar impuestos y tasas que en este contexto se les pone adverso.

En esa línea, el joven dirigente miembro del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, manifestó: «Vemos casos de comerciantes que se atrasaron en los pagos de las tasas municipales, y en este contexto de restricciones donde ven detenido su trabajo, o en el mejor de los casos restringido su negocio, les quieren cobrar intereses extras para poder ponerse al día, como si de un banco común y corriente se tratara nuestro municipio».

«Hay pagos que no son impuestos, son contraprestaciones de servicios, se deben pagar en tanto y en cuanto se recibe una prestación por determinado servicio, como el alumbrado, el barrido, la tasa municipal de higiene, profilaxis y seguridad, etc, se paga por el servicio que el municipio le brinda al ciudadano: ¿Cómo puede ser que los comerciantes deban pagar esas tasas y con intereses aún los meses en que debieron permanecer cerrados? El intendente debería hacerle una visita al tesoro municipal si necesita recursos e intentar alivianar así la vida de los uruguayenses.» remarcó Meillard.

Por último, concluyó expresando que «acá no hay soluciones mágicas, no se trata de eso, pero sí debemos luchar para que las gestiones de gobierno no pierdan la sensibilidad social… deberían trabajar más y analizar caso por caso, ayudar a quien lo necesite y asegurarse de que ningún comerciante uruguayense deba cerrar sus puertas, y que ningún uruguayense quede sin su trabajo: no pueden enviar masivamente intimaciones de cobro como si de una época normal se tratara, es una vergüenza, es su trabajo y responsabilidad abordar la gestión de la pandemia con mayor criterio y protección a la ciudadanía».