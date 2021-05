Lo dijo el camionero accidentado en la Autovía: “Quiero hacer público el agradecimiento a los Bomberos Voluntarios” (VER VIDEO)

El pasado martes 27 de abril, se produjo un grave accidente en la Autovía, a la altura del Parque Industrial, protagonizado por un camión, que terminó volcado y su chofer aprisionado entre los hierros retorcidos de la cabina. Un prolijo y minucioso, pero no menos urgente trabajo conjunto de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Colón y Villa Elisa, permitieron rescatar al trabajador con vida y hoy se recupera de sus lesiones, contando a todos lo que hicieron para salvarlo y agradeciendo el esfuerzo y profesionalismo de los servidores públicos.

Se trata de Darío Javier Lencina de 45 años domiciliado en la ciudad de Basavilbaso, quien en próximo sábado 8 cumple años y tiene motivos suficientes para festejarlo a lo grande con sus seres queridos.

Recordando el accidente

Como se informara oportunamente, Lencina conducía de sur a norte un camión Scania y por causas que se trataban de establecer, cuando iba a la altura del kilómetro 123,5 se despistó en dirección a la banquina este, arrancando los guardarrail, para así llegar hasta las instalaciones de la vieja curtiembre, donde volcó y quedó incrustado entre unos pinos y la construcción, quedando Lencina atrapado en el habitáculo del transporte de cargas.

La inestabilidad de la cabina y el derrame de combustible, eran una verdadera bomba de tiempo y el camionero estaba a nada de morir aprisionado o quemado, pero el trabajo profesional de los Bomberos Voluntarios le salvó la vida.

Con la premura del caso, procedieron a cortar el suministro eléctrico de las baterías, estabilizar la cabina para evitar que esta cediera al intentar realizar cortes y mientras el conductor era contenido emocionalmente, se procedía a trabajar con maquinara especial como tijeras de corte y expansores.

Luego de varios minutos de tensión y esfuerzo, Lencina fue rescatado y trasladado al hospital Urquiza, donde estuvo internado y hoy se recupera en su ciudad natal.

03442 pudo dialogar con el camionero, quien destacó el trabajo de los bomberos y bomberas que estuvieron a su lado, no solo sacándolo de entre los hierros, sino conteniéndolo emocionalmente para evitar que su desesperación lo llevara a un shock.

“Estoy muy agradecido por cómo me salvaron. Es grato saber que hay profesionales con esa actitud y preparación. Fueron como ángeles para mí y por eso es mi deseo que la gente lo sepa. Tienen una vocación de servicio y no esperan nada a cambio, por o que es importante el reconocimiento de la sociedad. No tengo más palabras que de agradecimiento y cuando me recupera voy a ir a saludarlos”, señaló Lencina.

Muchas veces se escuchan críticas y por eso es importante destacar estos momentos, donde la capacitación, dedicación y amor al prójimo, quedan a la vista. Cada día estos hombres y mujeres ponen en riesgos sus vidas por la gente. Hay veces que las cosas no salen como se espera generando dolor o frustración y otras donde los resultados llenan de alegría y satisfacción, pero lo que no puede están en duda o tela de juicio, es la vocación de estas personas por dar todo, sin esperar nada, compartiendo estas sensaciones luego de cada intervención, en la intimidad de esas cuatro paredes del Cuartel.