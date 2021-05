La Escuela Nacional de Buceo del Club Regatas Uruguay cumple 14 años

La Escuela de Buceo del Club Regatas Uruguay fue habilitada el día 09 de Mayo de 2007 por Disposición Letra DNAU Nº 06/07, cumpliendo hoy, 14 Años. Con el Registro Nº 28 de escuelas habilitadas por la Prefectura Naval Argentina en el país.

Anécdota:

Este esta loco!!!

Comenta su Director y fundador de la escuela Nacional de Buceo, el Instructor GUILLERMO TONELOTTO, que por fines del año 2006, propuso la idea a la comisión Directiva del Club, de crear una escuela de buceo en el Club Regatas Uruguay. Algunos integrantes de la comisión directiva del momento…estaban sorprendidos y anonadados con la propuesta. Sin embargo, se siguió con el proyecto y el aval del presidente del club Señor Leandro Didier Impini y miembros de esa Comisión, Rene Domínguez, Eduardo Apesteguia y la secretaria de ese momento, Sand Johanne Irene. Ellos dieron el impulso y apoyaron el proyecto, de esa forma comenzaron los trámites administrativos a los efectos de obtener la Habilitación correspondiente y de cumplir con las reglamentaciones en vigencia, como escuela Nacional de Buceo.

Finalmente, el día 09 de Mayo de 2007, se firmó la Disposición correspondiente por la Dirección de Deportes Náuticos y la dirección Jurídica de la Prefectura Naval Argentina y así comienza nuestra historia.(Según consta en el Libro de Actas del Club Regatas Uruguay en su páginas 208 y 209 del año 2007.)

Los primeros pasos…..

A mediados de mayo de aquel 2007, comenzamos con el primer curso de buceo dictado en la pileta del club regatas Uruguay y en la Región.

El equipamiento de buceo de ese momento era de 2 tubos de buceo, 2 Pack o espaldar, 2 reguladores de buceo con una primera etapa y una segunda etapa, 5 lunetas con snorkel, 4 pares de aletas prestadas, 5 snorkel, y 15 alumnos!!!

Ni aula teníamos…..

• El aula teórica era aquel lugar donde está la oficina de recepción actualmente, que también dimos clases en lo que hoy es la oficina de prensa y en la cancha de básquet, en el gimnasio de Regatas, en el Buffet de enfrente al Club y en la actualidad gracias a la comisión directiva y a su presiente Diego Cherot, tenemos aula propia de buceo en el sector de náutica, arriba del quincho de reuniones familiares.

En junio de 2007 se comenzó con la 1º PROMO de buceo. Donde eran épocas difíciles, ya que teníamos poco equipamiento y muchos alumnos.

Con el transcurso del tiempo la escuela comenzó a adquirir más equipamiento ya que cada vez había más gente interesada en realizar los cursos de buceo.

Agradecemos infinitamente a gente que empezó a colaborar desinteresadamente con la escuela y con las clases Teórico – Prácticas. Los doctores PARRA EDUARDO, PICO TENREYRO, CARBONE GABRIEL, PARRA FERNANDO, CARBONI ALFREDO, los ingenieros RAUL CHARADIA y BLAS RIVERO, la Licenciada en Educación física CLAUDIA BONIN. Todos ellos continúan como docentes ad honoren dictando diferentes materias a lo largo de los cursos.

• Llevamos registrado en los Libros de Acta de exámenes más de 350 alumnos de Nivel Inicial de diferentes partes de la provincia y de la R.O.U.

• Realizamos bautismos de buceo para mayores en Colon, San José, Gualeguaychú, Caseros, Pronunciamiento y R.O.U. Etc

• Colonia de vacaciones para niños realizamos más de 200 bautismos de buceo por año a los niños de las colonias de vacaciones.

• El buceo y las discapacidades con más de 30 personas que realizaron los bautismos de buceo.

• Bomberos Voluntarios de la Provincia de Entre Ríos, se dictó 2 cursos de 20 alumnos bomberos voluntarios que vinieron a cursar de distintos puntos de la provincia.

• Viajes: realizamos salidas a “Aguas Abiertas” a Brasil. Chile, R.O.U, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Traful, Puerto Madryn, entre otros lugares.

• Colaboramos con eventos Deportivos en Natación en “Aguas abiertas” en competencias locales, provinciales y nacionales.

• Comedores y SUM: a cambio de bautismos de buceo, pedimos ropa y alimentos no perecederos que luego donamos a comedores y SUM de nuestra ciudad o aquellas personas que más lo necesiten.

• Reconocimiento: Obtuvimos en el año 2008 un reconocimiento y mención especial por la Dirección e Deportes de Nuestra ciudad otorgado en la Fiesta del Deporte.

• Buceos profundos: Realizamos cursos de buceo Avanzados hasta 30mts de Prof. Que luego hacemos las prácticas en aguas abiertas profundas.

• Especialidades en Buceo: En Fotosub, Buceo Nocturno, Arqueología sub, Traje Seco para buceos en aguas frías.

• Nuestros Alumnos egresados: Representando a nuestra escuela y ciudad de Concepción del Uruguay han realizado inmersiones en aguas abiertas en gran parte de nuestro país: Puerto Madryn, Las Grutas, Ushuaia, Bariloche, Mendoza, Córdoba, entre otros, como así también en el extranjero: Chile e isla de Pascua, Cuba, Egipto, Colombia, México, Brasil, Venezuela, Australia, Sudáfrica, República Oriental del Uruguay, Ecuador, isla Galápagos, Sudáfrica, Italia, España etc Todas las inmersiones están registradas en las Bitácoras de Buceo de cada buzo.

• COVID-2019 nos tuvimos que adaptar a la nueva presencialidad, presentando Protocolo para cursos de buceo a las Autoridades Sanitarias Locales.

• 2020 las clases teóricas la tuvimos que dictar por via ZOOM, y las clases prácticas adaptarnos al distanciamiento y cada alumno con su equipo básico y equipo de buceo SCUBA.

• En la actualidad (2021), se está cursando las Promos 32 y 33 del Nivel inicial de buceo con clases teóricas por ZOOM y las clases prácticas los días sábados en la pileta del club Regatas, respetando y cumpliendo con el Protocolo para Buceo.

• En estos 14 años llevamos más de 2.000 mil de horas debajo del agua

«Hoy 09 de mayo de 2021 cumplimos 14 años…enseñando ininterrumpidamente esta hermosa y maravillosa actividad, del aprender y saber estar debajo del agua, con responsabilidad y con seriedad. Quiero agradecer a TODOS, A TODOS!!!!! Que hacen posible este sueño que hoy es una realidad…en especial a los ayudantes y colaboradores, a la Prefectura Naval Argentina y a las comisiones directivas del club Club Regatas Uruguay que han pasado y a su actual su presidente Guillermo Ruiz, por darnos la libertad y el espacio donde transmitir nuestra pasión», dijo Guillermo Tonelotto, instructor y director

