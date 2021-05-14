viernes, mayo 14, 2021
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JULIO CÉSAR MONZÓN «NEGRO» Q.E.P.D.

JULIO CÉSAR MONZÓN «NEGRO» Q.E.P.D.

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 13 DE MAYO DEL 2021, SU ESPOSA ELVIRA ROSA LENCINA, SUS HIJOS  AMELIA, ANALÍA,SABRINA Y NAZARENO, SUS NIETOS, CARLOS, FABRICIO, LUIS, AZUL, JESUS, LUCCA, CELESTE, SILVANO Y ROMÁN; SUS BISNIETOS: NAOMI, JOSEFINA, MORENA, AGOSTÍN, SUS HIJOS POLÍTICOS, HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO MALVAR Y PINTO 825 DTO 35, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-

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MILCA DOLORES VEJACIC Vda. DE PAPES Q.E.P.D

MILCA DOLORES VEJACIC Vda. DE PAPES - Q.E.P.D Falleció en ciudad el día 14 de mayo de 2021.-C.A.S.R.B.P. Sus hijos: ANA MARIA Y MARIO PAPES.-Su hija política:...
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CARLOS ALBERTO MALLIET

CARLOS ALBERTO MALLIET  FALLECIO  EL VIERNES 14 DE MAYO 2021 EN COLON ENTRE RIOS EDAD: 65 AÑOS - CASA DE DUELO: SAN MARTIN 1017   -  COLON   - SUS RESTOS NO SON VELADOS Y SERAN CREMADOS  EL...
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MIGUEL ANGEL GIMÉNEZ  “CHAMAMÉ”

MIGUEL ANGEL GIMÉNEZ  “CHAMAMÉ” FALLECIÓ EL VIERNES 14 DE MAYO 2021 EN COLON  ENTRE RIOS EDAD: 72AÑOS - CASA DE DUELO:  GRAL NOAILLES 676   -  SUS RESTOS NO SON...
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