JULIO CÉSAR MONZÓN «NEGRO» Q.E.P.D.
FALLECIÓ EN CIUDAD EL 13 DE MAYO DEL 2021, SU ESPOSA ELVIRA ROSA LENCINA, SUS HIJOS AMELIA, ANALÍA,SABRINA Y NAZARENO, SUS NIETOS, CARLOS, FABRICIO, LUIS, AZUL, JESUS, LUCCA, CELESTE, SILVANO Y ROMÁN; SUS BISNIETOS: NAOMI, JOSEFINA, MORENA, AGOSTÍN, SUS HIJOS POLÍTICOS, HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO MALVAR Y PINTO 825 DTO 35, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-