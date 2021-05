Gran victoria de Parque

Parque ganó en el inicio de la burbuja que se desarrolla en la ciudad de Junín

El equipo de Damián Gamarra se quedó con la victoria por 73 a 66 ante Quilmes de Mar del Plata. El goleador del encuentro fue el jugador marplatense Tirrel Brown Li con 19 tantos y en el conjunto sureño se destacaron Gervasio Guelache con 18 puntos seguido por Enzo Filippetti con 17.

Finalizado el juego hablamos con Gervasio Guelache, el goleador sureño nos dijo: » El partido lo arrancamos duro y palo a palo como siempre, no descuidando al rival ya que Quilmes tiene un buen equipo con pívots realmente muy fuertes y con un perímetro muy picante también. Durante el juego tuvimos momentos en donde el rival se nos alejaba en el tanteador, pero pudimos y supimos resolver el problema con una variante defensiva que nos sirvió mucho sumado que pudimos jugar un buen contra ataque y que la pelota entrara y de esta manera revertir el resultado adverso y poder quedarnos con la victoria. Ahora con las nuevas medidas adoptadas por el gobierno tendremos un parate , la verdad no se aun como seguirá todo, no sé si en Concepción nos dejarán entrenar o que se decidirá, ojalá que podamos entrenar para no perder el ritmo ya que venimos peleando para ingresar en los play off. A la familia sureña lo de siempre, muchas gracias por el aguante, los mensajes de apoyo siempre están, les mando un gran abrazo a todos y muchas gracias por el esfuerzo que hacen para que podamos estar compitiendo en la Liga Argentina.

En razón de los acontecimientos de público conocimiento y en cumplimiento de la normativa Covid-19, la Mesa de Enlace AdC-CAB resuelve suspender provisoriamente la Liga Argentina, desde este sábado 22 hasta el lunes 7 de junio del presente año. El lunes 31 los equipos volverían a los entrenamientos y el 7 se retornaría la competencia.

Informe: Lali Biagi Prensa Club Parque Sur en la Liga Argentina