martes, mayo 18, 2021
Fúnebres

+ FRANCISCO PATRICIO GOBERVILLE «QUIQUE» Q.E.P.D.

+ FRANCISCO PATRICIO GOBERVILLE «QUIQUE» Q.E.P.D.

FALLECIO EN CONCEPCION DEL URUGUAY EL  18 DE MAYO DL 2021. PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO SU ESPOSA; NORMA VIERA, SUS HIJOS, FLAVIA, JORGE Y GUSTAVO GOBERVILLE, SUS HIJOS POLITICOS: NILSA, SILVINA Y PABLO, SUS NIETOS Y DEMAS FAMILIARES, SUS RESTOS FUERON TRASLADOS E INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE VILLA MANTERO , EL 18 DE MAYO A  LAS 11 HORAS, CASA DE DUELO COCHABAMBA 729, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-

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