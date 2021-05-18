+ FRANCISCO PATRICIO GOBERVILLE «QUIQUE» Q.E.P.D.
FALLECIO EN CONCEPCION DEL URUGUAY EL 18 DE MAYO DL 2021. PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO SU ESPOSA; NORMA VIERA, SUS HIJOS, FLAVIA, JORGE Y GUSTAVO GOBERVILLE, SUS HIJOS POLITICOS: NILSA, SILVINA Y PABLO, SUS NIETOS Y DEMAS FAMILIARES, SUS RESTOS FUERON TRASLADOS E INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE VILLA MANTERO , EL 18 DE MAYO A LAS 11 HORAS, CASA DE DUELO COCHABAMBA 729, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-