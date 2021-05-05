El Lobo recibe a Juventud Unida

Por la quinta fecha del Torneo Federal A, Gimnasia será local el domingo desde las 16:00 ante Juventud Unida de Gualeguaychú. César Ceballos será el árbitro del encuentro que continuará copn la modalidad de no contar con público.
La fecha completa de la Zona B es la siguiente:
Sábado 8
*CRUCERO DEL NORTE POSADAS *DEPRO COLON (ER) 8/5/2021 16:00 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA AGLI MARIANO OBERA
Domingo 9
*RACING CBA CÓRDOBA * GIMNASIA Y TIRO SALTA 9/5/2021 15:30 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA BRILLADA FERNANDO RESISTENCIA
*UNION S. RAFAELA *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 9/5/2021 15:30 CARRANZA ALVARO VILLA MARÍA CORIA * MATÍAS CAÑADA DE GÓMEZ BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA BEVILACQUA BELEN RÍO CUARTO
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO *BOCA UNIDOS CORRIENTES 9/5/2021 15:30 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO MIHURA CARLOS* JAVIER MERCEDES LIUZZI MARCOS IGNACIO AYACUCHO BALMACEDA MATIAS RÍO TERCERO
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 9/5/2021 15:45 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN PEREZ SERGIO CORRIENTES
*G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 9/5/2021 16:00 CEBALLOS CESAR* ANTONIO CÓRDOBA GUZMAN MARCOS DAVID PASCANAS LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN REKERS FERNANDO CÓRDOBA
*CRAL. NORTE SALTA *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 9/5/2021 16:30 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY MARTIN MAURICIO TUCUMÁN
LIBRE: Sportivo Atlético Club (Las Parejas)
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