El Lobo en Salta el domingo

Gimnasia visita el domingo a un viejo conocido como lo es el Gimnasia y Tiró salteño. El partido va a las 14.30. El resto de los encuentros se juegan también el domingo, cerrandose la fecha el martes.
ZONA B
*GIMNASIA Y TIRO SALTA *G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY 16/5/2021 14:30 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE SILVA EMILIANO* ALEJANDRO LA RIOJA RUARTE WALTER LA RIOJA
*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 16/5/2021 15:00 AMICONI BRUNO SALTO DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS BADANO JOAQUIN SALADILLO DESTEFANO PATRICIO SALADILLo
*DEPRO COLON (ER) *CRAL. NORTE SALTA 16/5/2021 15:30 SILVESTRE * ENZO SANTA FE ROJAS AGUIRRE VICTOR M. * CORRIENTES PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES MOYA MAXIMILIANO SANTA FE
*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 16/5/2021 15:30 VIÑAS NAHUEL * MAXIMILIANO ALCORTA CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 16/5/2021 16:00 NOVELLI SANZ * LUCAS ARIEL TANDIL YACANTE * GUILLERMO LUJÁN NOVELLI DIEGO SAUL TANDIL NARDELLI MARTIN LUJÁN
*SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA *RACING CBA CÓRDOBA 16/5/2021 16:45 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO FERRARI * GONZALO JAVIER ROSARIO FLEITAS HUGO ROSARIO AYALA ANGEL CORRIENTES
Martes 18
*BOCA UNIDOS CORRIENTES *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 18/5/2021 15:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO* JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS SANTIAGO DEL ESTERO
LIBRE: Unión (Sunchales).
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