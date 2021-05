El doctor Brescacin preocupado por la escalada de contagios dijo «Era necesario hacer un cierre estricto durante 10 días»

Si dudas la compleja situación generada hoy por el crecimiento en los casos de Covid19 en todo el país, alarma a todos y la opinión de quienes entienden en el tema, se torna indispensable. Por esa razón, es que 03442 dialogó con el doctor Carlos Brescacin, neumonólogo, quien además es presidente de la Asociación de Neumonología de Entre Ríos e integrante del Comité de Covid del hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

El profesional, comparte de manera tajante la necesidad de cierre total, considerando que es la única forma de cortar de manera efectiva la circulación y propagación del virus, lamentando lo que se ve en Concepción del Uruguay, donde en cuatro días se pasó de 300 casos activos a más de 400 y con perspectivas de seguir incrementándose, lo que nos lleva lamentablemente a un mal pronóstico a corto plazo.

Ciclo vial

Brescacin destacó que lo que se dispuso desde el Gobierno Nacional, es lo que se había hablado en otros momentos, para cortar lo que es el “ciclo viral”, medida necesaria para frenar todo.

“Se veía venir. Era necesario hacer un cierre estricto durante 10 días y que la gente no pueda salir y si es necesario tener la Policía en la calle, esté y si es necesaria la intervención de las fuerzas federales, que así sea para contener la movilización y que los aislamientos sean familiares. Si no frenamos los encuentros esto no tiene solución y la realidad indica que vamos a la saturación”, resaltó el neumonólogo.

Respecto a lo que lasa en el hospital Urquiza, dijo “La verdad es que tenemos 3 o cuatro internaciones nuevas por día y es una realidad que la capacidad de atención en algún momento va a colapsar: Se van sumando los casos activos y de eso se espera que algunos se vayan complicando algunos casis y que necesitan internación por varios días y eso hará que lleguemos a un cuello de botella y a partir de ahí la saturación del sistema, con la gravedad que implica”, resaltó.

Cerrar todo las 24 horas

“Acá hay que cerrar todo durante las 24 horas. El problema está obviamente en la nocturnidad que favorece la circulación sin control, sin la evaluación del protocolo y es peor que durante el día, pero no quita que si también durante el día no adoptemos esas mismas medidas. La gente se junta en las plazas y eso traslada el virus indefectiblemente. Necesitamos que la gente se quede en las casas y no salga de ahí. Hoy se observa mayor cantidad de enfermos más jóvenes. Primero es que hay mayor cantidad de casos y segundo la vacunación a los pacientes mayores ya está dando su efecto y reduce las posibilidades de internaciones” consideró el médico.

Peligrosidad de la evolución del virus

El doctor Brescacin, fue claro al señalar que el virus utiliza las células para su replicación, generando lo que serían clones y que el problema se presenta cuando cada tanto aparece un clon con características distintas.

“Durante su replicación puede ocurrir que aparezca uno con distintas características al original, mejorado y es lo que vemos con las distintas cepas, como está sucediendo y que ya están confirmadas que hay en Gualeguaychú y Concordia y no sería extraño que ya haya en Concepción del Uruguay. Son cepas que contagian más rápido, con mayor facilidad y gravedad. Es por eso que cuanto más contagios se produzcan, mayor es la posibilidad de evolucione el virus. Esto puede a futuro haya virus más resistentes y que en algún momento los anticuerpos que generan las vacunas puedan no tener acción y estaríamos volviendo a cero. Por eso es importante evitar que la gente enferme u no tener más camas o respiradores. Esto favorecerá el sistema sanitario, también cortar la posibilidad de nuevas cepas y evitar que se sume gente que quede con secuelas o cicatrices pulmonares, algo que es muy probable”, recalcó el profesional.

Brescacín destacó el trabajo del doctor Pablo Lombardi y sus encuentros con autoridades de manera permanente, pero también consideró que sería muy importante e ideal, que se pudiera ampliar el grupo de evaluación sumando a otros profesionales y especialistas, ya que la pluralidad permite más ideas y capacidad de control.

Uso del barbijo

Finalizando el neumonólogo dijo que el uso del barbijo y el distanciamiento es fundamental, algo que se recalcó siempre y que muchos se niegan a aceptar.

“Cuando hablamos o respiramos, despedimos un vapor a 37 grados, que se puede apreciar en filmaciones en infrarrojo como se ve en el video realizado con la cámara térmica. Con el aire que sale de nuestra respiración, hay una gotitas microscópicas que se llaman gotas de flugge, y esta llevan en viruis hasta cierta distancia que se deposita en las superficies o llegan a otras personas sin distanciamiento. Esto se evita con el uso del barbijo que retienen las gotas y esto reduce sensiblemente la posibilidad de contagio. Por eso insistimos siempre en su uso y como médicos es lo que buscamos, que es prevenir antes de curar. No queremos vecinos enfermos o muriendo, ya que nos daña como profesionales y seres humanos. Nos duele perder esta batalla por la falta de acompañamiento de la gente, noes genera frustración por un esfuerzo malogrado. Queremos evitar ese punto y saber que todo lo que hacemos es por el bien de nuestra comunidad. Necesitamos que la gente entienda y cumpla y sino ahí tiene que estar el Estado y hacer cumplir las disposiciones vigentes. Si no frenamos esta escalada de contagios puede llegar a ser terrible y ni hablar si aparece una nueva cepa”.