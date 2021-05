El Chon, el viejo, el barrio y Parque

Alejandro Gabriel Piccart, el Chon para el Puerto Viejo, dialogó con el responsable de prensa del básquet profesional de Parque. Toda la vida en el club y en el Barrio, el gurí contó sus vivencias con la emoción a flor de piel.

Nombre completo: Alejandro Gabriel Piccart

Lugar de nacimiento: Concepción del Uruguay

Edad: 18 Años

Posición: Ala-Pivot

-Desde que edad jugas al básquet?

Juego desde los 4 años.

¿Quién te llevó?

Me llevó mi mama porque todos en mi familia jugaban.

– Que significa haber debutado en primera en el club de tus amores?

El sueño de mi vida.

– Te acordás que estabas haciendo cuando te dijeron, entrenás con la primera?

Estaba sentado afuera mirando el primer entrenamiento del equipo de primera. En un momento lo vero a René (Richard) que viene donde yo estaba sentado y me dice «querés entrenar? » . Creo que no lo dejé decir toda la oración que ya estaba adentro de la cancha.

– Cuando y contra quién fue el debut en la liga?

Fue el 11 de diciembre de 2019, fue en un partido de local contra Villa Mitre.

– Que te dijo tu viejo el día que ibas al banco de la liga por primera vez?

Que si no entraba a la cancha no importaba, que lo importaba era estar ahí y sumar experiencias, que no todos tenían la posibilidad de ser parte de la primera de un club y menos del de sus amores, además me dijo que para él era un orgullo que yo esté en ese lugar.

Que sueño tenés en lo deportivo?

Llegar a ser mi mejor versión, siempre aprendiendo de los demás y superándome día a día con la ayuda de los entrenadores y compañeros.

-Vamos con la sección 1 vs 1, una pregunta y se responde con una sola palabra

– Amigos: Familia

– Comida preferida: Asado

– Un hobby: Pesca con amigos

– Sobre nombre: Chon

– Que significa la familia: Todo

– La República del Puerto Viejo: El barrio donde nací

– La 20: La gloriosa

– Parque Sur: Mi lugar en el mundo