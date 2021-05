Duelo de lobos en Salta

El ingreso de Nicolás Musico por Martín Schlottahuer será el único cambio que tendrá Gimnasia para enfrentar esta tarde, desde las 14:30 a Gimnasia y Tiro de Salta por una nueva fecha del Torneo Federal A de fútbol. El Lobo dirigido por Hernán Orcellet saldrá con

Eduardo Flores; Rafael Ríos, Matías Presentado, Emilio Lazza y Roque González; Erick Rodaz, Agustín Favre y Juan Ardetti; Juan Manuel Rodríguez; Nicolás Musico y Rubén Darío Tarasco.

Completan el plantel que viajó ayer a tierras salteñas Bustos, Amarilla, Giménez, Piñón, Baltore, Schlottahuer y Viganoni.

El local

El entrenador Sergio Maza, de Gimnasia y Tiro, probó en la práctica de ayer, con el “Rata” Raúl Zelaya, en lugar de “Mambrú” Villarreal, por el andarivel izquierdo del mediocampo, entre los titulares del equipo que enfrentará mañana a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el Gigante del Norte.

Villarreal se encuentra con una molestia y Maza esperará hasta hoy para definir si podrá estar este domingo frente a los entrerrianos, aunque Zelaya las veces que ingreso como suplente respondió. El equipo: L. Silva; J. Galetto, G. Milán, J. Cárdenas y M. Villa; I. Chaves, M. Birges, Zelaya o Villarreal y W. Busse; Perillo y G. Di Vanni

La fecha

15:00 hs.: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto).

15:30 hs.: Depro (Colón) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).

15:30 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) – Chaco For Ever

Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta) . 16:00 hs.: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Crucero del Norte

Árbitros: Lucas Novelli Sanz (Tandil).

16:45 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario).

Martes 18

15:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero).