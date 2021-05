Convocatoria a estudiantes y graduados/as en Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo.

La corriente estudiantil Bandera Roja realizará el sábado una charla sobre 3l acceso a la vivienda. Será desde las 16:00 por meet e invitan a estudiantes y graduados de ingeniería civil y carreras a participar en la elaboración de un proyecto de viviendas

sociales. EN el comunicado enviado a los medios, expresaron lo siguiente:

«En la Argentina actual, la crisis habitacional se manifiesta de muchas maneras. No sólo por la ausencia de viviendas de millones de personas, también por la necesidad de refaccionar viviendas enteras que se caen a pedazos, o bien, por la necesidad de crear una infraestructura que permita tener servicios de agua potable, electricidad, gas natural y cloacas. Hacen falta obras de infraestructura hidráulica para evitar las consecuencias que provocan las inundaciones, o bien, relocalizar en viviendas nuevas a la población que

reside en las zonas anegables.

El problema de acceso a la vivienda y de mejoras tanto en las casas como en los servicios públicos afecta a millones de personas.

Los estudiantes lo sabemos bien. Alquilar una propiedad en la actualidad supone un enorme gasto que no todos están en condiciones de realizar, además de una gran cantidad de requisitos para acceder a la misma. Esto se hace más visible en el interior, donde muchos estudiantes deben mudarse a otra localidad para poder estudiar. Cuando las familias obreras no son capaces de solventar el gasto, los estudiantes se ven en

la obligación de salir a trabajar, alojarse en albergues estudiantiles que se caen a pedazos o, en el peor de los casos, abandonar sus estudios.

Ni hablar de comprar una vivienda, algo imposible para la clase obrera. Ni siquiera se pueden obtener por medio de los créditos, sean privados o a través de programas estatales (como el PROCREAR y otros tantos) porque requieren de una “solvencia” que la mayoría de los obreros no tiene. Los desocupados, los informales y los obreros registrados que obtienen salarios de miseria no pueden acceder a estos créditos porque no

tienen empleo, porque no pueden demostrar una liquidación de sueldo o simplemente porque el salario no alcanza para las exigencias de los préstamos. Por su parte, la política de vivienda que ofrecen los gobiernos es paupérrima y no resuelve el problema habitacional. La población y el empobrecimiento crecen a un ritmo

mayor que las “soluciones habitacionales” que propone el Estado.

Ahora bien, en la Argentina sobran tierras para construir viviendas sociales. Y sobra la materia prima: cemento, arena y ladrillos. Además, hay una enorme masa de la población obrera calificada para fabricar viviendas: cientos de miles de obreros de la

construcción, la mayoría de los cuales se emplea en la informalidad, cuando no se encuentran abiertamente desocupados, por períodos más o menos prolongados.

Por ello, desde la Corriente Estudiantil Bandera Roja y el Movimiento Proletario Territorial lanzamos esta convocatoria a estudiantes y graduados de las carreras de Arquitectura, Ingeniería civil y Urbanismo, y a quienes quieran colaborar en la elaboración de un proyecto de construcción de viviendas sociales en el predio militar de Campo de Mayo y las distintas zonas geográficas del país. Los estudiantes no podemos permanecer en la pasividad, debemos dar un paso al frente. Pongamos nuestro

conocimiento al servicio de la transformación social.

SUMATE A LA REUNIÓN INFORMATIVA DE ESTE SÁBADO 29/5 A LAS 16 HS:

https://bit.ly/BrViviendas

Firmá este petitorio para exigirle al Gobierno Nacional la construcción de viviendas sociales en el predio militar de Campo de Mayo, para comenzar a resolver el problema del déficit habitacional: https://forms.gle/F5CwB5LN3N4ki7BG7».