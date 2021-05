Condenaron a prisión efectiva a un sujeto acusado de violencia de género

El Tribunal unipersonal presidido por el vocal, Rubén Chaia, dio lectura el pasado lunes a la sentencia por un caso de violencia de género, en el cual se encontró al sujeto imputado como responsable de los delitos.

Se trató de DSH de 38 años (de quien no se dan datos filiatorios y se preserva la imagen para no exponer a su ex pareja), representado en la causa por el abogado participar doctor Luis Haddad, en causa que llevara adelante el fiscal Diego Rueda.

Es importante señalar que el acusado reconoció haber agredido a su ex mujer, manifestando su arrepentimiento y lamentando no poder volver el tiempo atrás.

Luego de los alegatos de cierre realizados la semana pasada, en los que la Fiscalía consideró que estaban acreditados los actos de violencia cometidos por el acusado de daño, violación de domicilio, amenazas y lesiones graves agravadas en contexto de violencia de género, ocurridos en la noche del 3 de octubre del 2020, solicitando una condena de 4 años y medio de prisión efectiva.

Reconoció su accionar, pero su abogado sostuvo que reaccionó ante actitudes de su ex mujer

La Defensa sostuvo que entre los hechos endilgados, o intimados, hay unos que están comprobados, pero otros no, como la violación de domicilio ya que no hubo acusación, así como con las amenazas, que no fueron realizadas debidamente por la parte acusadora y solo se base en dichos de la denunciante. Tampoco existe a su criterio el hecho de daños, ya que su cliente tenía llave de la casa y por eso no necesitó romper la puerta y la víctima no realizó reparación alguna, destacando que dado esto, se debe absolver a DSH por las amenazas, daños y violación de domicilio.

Por todo esto es que se debe apuntar solo a las lesiones y la calificación de las mismas, ya que es importante resolver si fueron graves o leves y de eso dependía su suerte, ya que el acusado reconoció los hechos y los lamentó, asegurando el letrado que su accionar no fue premeditado, sino algo que se generó imprevistamente a partir de distintas actitudes de la denunciante dificultando su relación con los hijos de ambos. El doctor Haddad consideró controvertidos algunos testimonios presentados por testigos y los consideró como un exceso de voluntarismo y no como la verdad que él vio en ese momento.

Finalizando su alegato, el doctor Haddad solicitó la recalificación dada por la Fiscalía, que se considere que es un caso de lesiones leves y que se dé por computada la pena, pero que si los argumentos de la Defensa no son suficientes y aplicando el beneficio de la duda, se debe condenar por el tiempo que DSH lleva detenido.

Lectura de la sentencia

Tras finalizar el juicio el presidente del Tribunal, doctor Rubén Chaia, dispuso dar lectura de la sentencia el día lunes 3 de mayo y dejar para el lunes 10 la lectura de los fundamentos de la misma.

Es así que el pasado lunes el vocal comunicó que se dispuso declarar al acusado, autor materialmente responsable de los delitos de “Daños, Amenazas, violación de domicilio y lesiones graves agravadas por el contexto de violencia de género”, debiendo cumplir la pena de 3 años y medio de prisión efectiva.

Por el momento DSH continuará en la misma condición de monitoreo mediante electrónico en arresto domiciliario, debiendo respetar esta medida y no contactar a la víctima o de lo contrario será remitido a la UP4, manteniendo esta condición, hasta que la sentencia quede firme.