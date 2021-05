CGT: Jueces Dignos o fallos judiciales neoliberales y electoralistas

La Confederación General del trabajo, regional Concepción del Uruguay, repudia la posición

descaradamente neoliberal y electoralista de los Jueces que integran la Suprema Corte de

Justicia de La Nación.

ASI NO SE PUEDE

LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO

Hoy nuestro presidente explico el tema con suma claridad, los jueces que administran las

leyes en los conflictos, son el último recurso de los ciudadanos. Si estos jueces responden a

los poderosos, el pueblo queda indefenso, por una parte, y por otra, los jueces no pueden

tomar decisiones políticas que son resorte exclusivo de los gobernantes elegidos por el

pueblo.

Los últimos fallos de algunos jueces y especialmente de los que integran la Suprema Corte

avergüenzan por su claro e indisimulado compromiso con los grupos de poder

económico, revocando disposiciones del ejecutivo que ponen límites a los voraces intereses

económicos de los grupos de telefonía y conectividad o la última resolución intentando no

permitir que el poder ejecutivo pueda tomar disposiciones sanitarias en medio de la

pandemia más importante que nos ha tocado vivir, intentado generar un estado anárquico

donde reine la muerte en las peores condiciones.-

Nuestras regional de CGT, está convencida que el frente nacional debe responder con

unidad, generando juicios políticos donde corresponda y la legislación necesaria para

que el poder Ejecutivo Nacional pueda ordenar y unificar la lucha contra la pandemia y en

defesa de la vida para todos. Contrastar con seguridad la falsa libertad para los que tienen

recursos como para viajar a MIAMI a veranear y vacunarse, o queriendo poner la

presencialidad en las escuelas como emblema, siendo que nunca les intereso la educación

de los sectores populares. Los denunciamos a estos sectores, los conocemos son los Macri,

los Frigerio, etc, etc. Manejar nuestra agenda que privilegie la vida digna para todos es

central, el pueblo sin dudas valorará esta posición.

Comisión Directiva

CGT- Regional Uruguay