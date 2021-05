AGMER exige que se mantenga la virtualidad por 15 días más

La declaración del plenario de Agmer concluye con los siguientes puntos: «Exigir la urgente continuidad del plan de vacunación a trabajadores docentes; demandar el sostenimiento de la no presencialidad en los territorios que registran transmisión comunitaria; solicitar el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios en las escuelas, e instar a que se garanticen la conectividad y los insumos necesarios para el trabajo no presencial».

El documento gremial sostiene que, de acuerdo a los datos aportados por el Instituto de Estadísticas de Agmer y datos oficiales, en la provincia se observa «un preocupante aumento en los casos de contagio de trabajadoras y trabajadores de la educación, del personal auxiliar y de alumnos y alumnas, de la misma manera han crecido la cantidad de burbujas aisladas».

«El problema no está solamente en la escuela, como espacio físico, sino además en el traslado y transporte de quienes aún no están vacunados», dice el documento del plenario, y agrega que solo una reducida parte de los docentes poseen la primera dosis de vacuna, los alumnos no la han recibido y en estas últimas semanas el 80% de los casos en Entre Ríos es de jóvenes entre 12 y 18 años. Además, en los niveles donde mayor circulación de personas hay ( primario y secundario) aún no han recibido ninguna dosis.

«Las estadísticas de la plataforma ‘Cuidar Escuelas’ no reflejan la realidad y complejidad de la situación. Por un lado, sus limitaciones técnicas impiden el correcto acceso a los referentes Covid de las instituciones, por lo que las cargas no se pueden efectivizar, y por otro simplifica la situación a números que no representan lo que sucede en la escuela, en la familia, en lo administrativo de cada uno de esos casos confirmados», dice el texto.