Vecino del Barrio Villa Industrial negó ser responsable de la rotura de calle

El pasado lunes, vecinos del Barrio Villa Industrial, enviaron a la Redacción de 03442, una queja sobre uno de los habitantes del lugar, que molesto por la tierra que vuela con el paso de vehículos frente a su casa, dañaba intencionalmente la calzada para evitar el tránsito.

Esta queja, fue acompañada por una copia de una nota presentada ente el municipio, que llevó a la concurrencia de inspectores al lugar, donde se labró un acta y se notificó al vecino denunciado.

Tras lo sucedido, esta persona se comunicó con la Redacción de 03442, para realizar su descargo, negando tales acusaciones y aportando fotos y videos, para mostrar los problemas que él debe soportar, a partir de la construcción de edificios en la zona y el bloqueo parcial de la calle con materiales, lo que provoca que los días de lluvia, el agua no corra normalmente y se meta en su casa.

En diálogo con Rubén Degraf, dueño del inmueble ubicado en calle Pablo Lorenz 2325, explicó que “Yo no voy a negar que echo agua en la calle para evitar tanta tierra, pero jamás fue con una pala para romper la calzada como dijeron y si tienen una foto haciendo eso, que la den como prueba. No estoy en contra del progreso, pero desde que comenzaron a construir edificios en la otra cuadra, están usando la calle para dejar los ladrillos y otros materiales, obstruyendo el normal desagüe los días de lluvia, por lo que el agua cruza la calle y va todo por el cordón de mi vereda, entrando a mi casa y anegando todo. Eso destruye la calle y además me genera serios inconvenientes que yo no sé cómo solucionar y debo soportarlo”, dijo Degraf.

Este vecino se quejó de que son numerosos los vehículos que toman por esa calle para evitar los semáforos de Uncal y Balbín, realizando además maniobras peligrosas y generando un tránsito casi constante sin control alguno.

El vecino, finalizando la nota, reiteró que reconoce ser quien moja constantemente la calle por el polvillo que se levanta, pero reafirmó que jamás rompió la calzada y aseguró que sufre constantes anegaciones por las lluvias, culpa de los materiales de construcción acumulados en la vía pública.