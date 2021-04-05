lunes, abril 5, 2021
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LILIANA NOEMÍ ESQUIVO HAIDAR. QEPD

LILIANA NOEMÍ ESQUIVO HAIDAR. No pudimos despedirnos, pero te amaremos siempre. Tus primos: Alicia Agüero, Gelo Mazzarello, Silvina y familia, Ricardo y familia, Ángel y Familia, Micaela y familia

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VERDALA JORGE LUIS QEPD

VERDALA JORGE LUIS QEPD  FALLECIO  EL LUNES 05  DE ABRIL 2021 EN COLON ENTRE RIOS EDAD: 57 AÑOS - CASA DE DUELO: GRAL RAMIREZ 282    -  COLON  - SUS RESTOS NO SON VELADOS...
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AMABILIO MORALES «POLO» Q.E.P.D.

AMABILIO MORALES "POLO" Q.E.P.D. FALLECIO EN CIUDAD EL 04 DE ABRIL DEL 2021, SU ESPOSA, SUS HIJOS, HIJOS POLITICOS,NIETOS Y BISNIETOS, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR...
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MIGUEL ANGEL VIOLLAZ QEPD

MIGUEL ANGEL VIOLLAZ  FALLECIÓ  EL SÁBADO 03  DE ABRIL 2021 EN COLON ENTRE RIOS EDAD: 76 AÑOS - CASA DE DUELO: CASTELLI 111 -  SUS RESTOS FUERON SEPULTADOS...
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