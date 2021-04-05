LILIANA NOEMÍ ESQUIVO HAIDAR. QEPD

LILIANA NOEMÍ ESQUIVO HAIDAR. No pudimos despedirnos, pero te amaremos siempre. Tus primos: Alicia Agüero, Gelo Mazzarello, Silvina y familia, Ricardo y familia, Ángel y Familia, Micaela y familia
Más Fúnebres
Fúnebres
VERDALA JORGE LUIS QEPD
VERDALA JORGE LUIS QEPD FALLECIO EL LUNES 05 DE ABRIL 2021 EN COLON ENTRE RIOS EDAD: 57 AÑOS - CASA DE DUELO: GRAL RAMIREZ 282 - COLON - SUS RESTOS NO SON VELADOS...
Fúnebres
AMABILIO MORALES «POLO» Q.E.P.D.
AMABILIO MORALES "POLO" Q.E.P.D. FALLECIO EN CIUDAD EL 04 DE ABRIL DEL 2021, SU ESPOSA, SUS HIJOS, HIJOS POLITICOS,NIETOS Y BISNIETOS, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR...
Fúnebres
MIGUEL ANGEL VIOLLAZ QEPD
MIGUEL ANGEL VIOLLAZ FALLECIÓ EL SÁBADO 03 DE ABRIL 2021 EN COLON ENTRE RIOS EDAD: 76 AÑOS - CASA DE DUELO: CASTELLI 111 - SUS RESTOS FUERON SEPULTADOS...