La provincia respalda a emprendedores entrerrianos mediante la entrega de maquinarias

Sesenta emprendimientos de Paraná recibieron herramientas en el marco del Programa Nacional Banco de Herramientas, el cual se ejecuta en Entre Ríos de manera articulada entre el Estado nacional, provincial y organizaciones de la sociedad civil.

Los emprendedores y emprendedoras retiraron las herramientas de trabajo y maquinarias este miércoles, del centro cultural La Vieja Usina, en la capital provincial. En el lugar, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, fue recibida por el director de fortalecimiento de la Economía Social de la provincia, Enrique Baffico, que coordinó la entrega como parte del Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, y que se concretó respetando las medidas de cuidado.

“Con las herramientas que se entregaron ayer concluimos con el fortalecimiento a más de 80 unidades productivas del departamento Paraná”, destacó Baffico, quien reflexionó: “En este tiempo pudimos visualizar lo que significa para los actores de la economía social cuando el Estado los puede acompañar con herramientas que, sin duda, van a mejorar sus procesos productivos en cuanto a la cantidad y a la calidad. Además, ratificamos lo que significa para la provincia el desarrollo de estas unidades productivas porque llevan al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes”.

Acompañamiento del Estado

Sara Chaparro, una de las personas que recibió equipamiento para mejorar su producción, valoró: “Hace muchos años que estoy en un emprendimiento familiar en el que nos dedicamos a la elaboración de diferentes especialidades de comidas y al servicio de viandas. Y estamos muy felices con el programa porque con el frezeer horizontal vamos a poder trabajar mucho más cómodos y expedirnos sin trabas por la falta de materiales adecuados. Ahora siento que vamos a poder realizar el trabajo como corresponde. Gracias a la ayuda del ministerio”.

Iara Aranzazú Quiroga, que se dedica a la panificación y pastelería en el emprendimiento Poné TRAVA a la gula, también recibió herramientas. Acerca de la importancia de los elementos de trabajo que le fueron otorgados, sostuvo: “Es una gran ayuda porque con lo que tengo no alcanzaba por los tiempos que me llevaba de cocción y no podía cumplir con las entregas. Gracias al horno que recibí, podré crecer con mi emprendimiento”.

Por su parte la emprendedora Florencia Andino, que hace dos años se dedica al rubro rotisería, señaló: “Es una gran ayuda lo que he recibido. Tengo una cocina, pero no es lo mismo ya que con el horno y la sobadora que me entregaron podré perfeccionar mi producción y hacer crecer mi emprendimiento”.

Características del Programa

El programa nacional promueve el acceso a insumos y herramientas a personas que estén en situación de alta vulnerabilidad social y económica y que desarrollen iniciativas productivas o de servicios, de manera individual o asociada. A través de esta política, se fomenta la generación de una fuente genuina de ingresos para paliar la exclusión social en las diferentes comunidades del país.