La importancia de usar correctamente el tapabocas tanto en la vía pública como en los comercios

El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) vuelve a recomendar la utilización del elemento tanto dentro como fuera de los establecimientos comerciales y de servicio.

El tapaboca, junto al distanciamiento físico, la buena ventilación, la higienización permanente y la individualización de los utensilios forman una de las barreras más importantes de prevención del contagio de la Covid-19.

El avance de la segunda ola de Coronavirus pega fuerte en el país con récords de contagios casi a diario, tal situación se repite en la ciudad donde la curva de casos se mantiene en forma ascente, al punto que el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) pidió al Municipio que analice implementar mayores restricciones para bajar los casos positivos.

Es menester cumplir con todas las medidas de prevención que, desde hace más de un año, se vienen repitiendo. En cuanto al uso del tapabocas, debe ser de forma correcta o deja de tener la utilidad para lo que fue creado.

A raíz de esto, recurrimos a la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) para que explicite el uso adecuado del tapabocas. Además, los infectólogos, bregaron por el cumplimiento de todas las medidas protocolares.

¿Cuál es el uso ideal de un tapabocas?

1- Higienizar las manos antes de manipular el tapabocas.

2- Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado.

3- Chequear que la mascarilla se encuentre del lado correcto.

4- Que cubra el rostro desde el puente de la nariz.

5- Sujetar la mascarilla alrededor de las orejas.

6- Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. No dejar ningún espacio ni huecos del rostro.

7- Reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca.

8- No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos de manera inmediata.

9- Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante desatándolo con las manos limpias.

10- Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente a mano o en el lavarropas.

11- Al finalizar, lavar las manos con agua y jabón.

¿Qué no debe hacerse?

No deben quedar espacios libres. Debe usarse tratando de apretar los amarres para que quede pegado en la cara.

No utilizarse en menores de tres (3) años.

No utilizar en personas con dificultad respiratoria por otras causas.

No usarlo por debajo de la nariz.

No usarlo de manera floja, no dejar espacios a los dos lados.

No bajarlo y dejarlo en el cuello para descansar en él.

Recomendaciones

Recomendable en tela de varias capas (tres lo ideal) que cubran nariz y boca, que se lave y se cambie a diario.

Uso individual.

Debe poder lavarse, plancharse y reutilizarse.