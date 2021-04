Hein: “La salud es integral, cerrar conlleva grandes consecuencias”

En el contexto de las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, y a raíz de la posibilidad de más cierres, el diputado nacional Gustavo Hein expresó su mirada sobre esta posibilidad.

El legislador nacional por Entre Ríos, Gustavo Hein, se refirió a las medidas anunciadas por el gobierno nacional, y expresó su preocupación “vemos que existe nuevamente un perspectiva limitada de parte de algunos sectores de la política, sobre cerrar las actividades comerciales y abordarlo desde la liviandad”.

“Si bien entendemos que las medidas tendientes a cuidar el sistema sanitario, y a contener el avance del virus, son necesarias y deben ser apoyadas, debemos ser cuidadosos. No solo sinceros en cuanto a los recursos con los que hoy contamos para atender a los diferentes sectores de la sociedad, sino también para no desamparar a los sectores productivos. Los que no contagian y los que se han ajustado a los protocolos impuestos desde el primer día”.

“La economía de una familia es parte integral de su bienestar. No debemos olvidarnos que el año pasado cientos de comercios quebraron, otros se endeudaron con créditos difíciles de pagar y hoy sienten terror frente al cierre. Miles de argentinos perdieron su trabajo y otros que han retomado no lo han podido hacer con normalidad”.

“Desde mi punto de vista esto es preocupante, debemos comprender la salud como algo integral. Sin dinero una familia no se sustenta, no hay posibilidades de pagar medicamentos, tratamientos profesionales de todo tipo y en muchos casos de sostenerse por encima de la línea de la pobreza, un lujo en estos tiempos, ya que la mitad de las familias no llegan a cubrir lo básico”.

Por último, respecto del rotulado de las actividades económicas entre esenciales y no esenciales, el diputado aclaró: “Todo sueldo que sostenga un hogar es esencial, no podemos permitir que más argentinos los pierdan. Pedimos mesura en los cierres a las actividades y responsabilidad, está la salud de muchísimos argentinos, entendida integralmente, en riesgo”.