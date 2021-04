Grito de Mujer 2021 finaliza un mes de actividades culturales

Desde el 1ro. al 31 de marzo, 2021, el Festival Grito de Mujer, celebró de manera virtual, semipresencial y presencial (con las debidas medidas sanitarias) en 21 países, su onceava cadena internacional de eventos culturales anuales en favor de la mujer y contra la violencia, bajo el lema: «Mujeres Guerreras: ¡la violencia no está en cuarentena!”, reflejando a las miles de mujeres y niñas que, durante la pandemia, fueron víctimas de violencia y/o que les tocó convivir en cuarentena con sus maltratadores. Los eventos se llevaron a cabo en las versiones del festival en inglés, francés, italiano, portugués y español.

Grito de Mujer 2021, ofreció también de manera exclusiva, por todo un mes, acceso gratuito a una selección especial de cortometrajes subtitulados, recibidos desde varias partes del mundo, realizados por hombres y mujeres estudiantes, directores y productores de cine de 19 países, quienes se solidarizaron con la causa.

Los países participantes en “Cinema Grito” contra la violencia, con 30 cortometrajes han sido: España, Francia, Mali, Congo, India, El Salvador, México, Argentina, Guatemala, Perú, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Irán, Sudáfrica, Estados Unidos, Grecia, Corea del Sur, UK. Agradecemos, por sus excelentes producciones cinematográficas, y su incondicional respaldo a nuestra causa a:

Matilde León Tamayo (Sumisa), Ever Rodas Santos (Juego Limpio), Lorena (Lolo) Calandi (Telares), Éstel Gómez (La Rabia), Susana Ramírez De Arellano (Dilo), Carmen Córdoba González (Roberto), Blanca González Muñoz (Como siempre), Rebeca Alemañy (¿De quién es tu piel?), Javi G. Mediavilla (Niké), Amada Santos Relaño (Otra Historia), Sonia Reoyo (Decir No), Nuria Onetti (Machous), José María González (Donde está mi hogar), Amanda Gutiérrez Del Castillo (Emma y el mundo), Áurea Román Reche (Papá), Mariana Josefina Méndez (Cantos morados), Itxaso Díaz (La Historia de todas Nosotras), Stella Pantolmos (La trituración de la mariposa), Alice Brookes (Three weeks in lockdown 2020), John Robert Lee (Not for money, not for love, not for nothing), Thamsanqa WaMajela y Sizakele Mdi (Sub Zero), Aneesh Narath (The hope), Leyli Shojaei y Majid Asghari, (Go on) Diana Cignoni y Sasha Higgins (Blood wolf), A. Slate (5 greatful shifts), Carolina Castilho (Alcateia), Ana Cavazzana (Me Casei com 14 anos para ter uma Família), Flávio Colombini (Surpesas), Malolo Matouala (In extremis), Gaëlle Rauche (Voix de femmes), Emmanuel Simonin y Delphine Bay (Huis Clos), Martin Basile (Alexia), Kim Taekyung 태경 김 ( Gaze | 시선 ).

También agradecer a los hombres y mujeres artistas que enviaron sus videoclips para ser compartidos durante la duración del festival en nuestras redes sociales. Mil gracias a: Juan Andrés Moreno por su video para el grupo “Aterciopelados” (Canción 15ñera), a Camila Santino por enviarnos el videoclip de la artista brasileña, Simone de Sousa (canción Én o Mar), a Maria Makovskaya, por enviarnos sus videoclips para las artistas rusas, Erika Lundmoen (Canción Milaya) y Polnalyubvi (canción Komety). También extendemos nuestro agradecimiento a Alicia Albares Martínez y Marola Alvarado, por hacernos llegar el videoclip del grupo español, “Dua de Pel” (canción Horizonte).

El Festival Grito de Mujer 2021, por primera vez realizó su convocatoria de videos desde su sede principal, República Dominicana, en la cual, artistas de 34 países fueron seleccionados. Estos videos fueron presentados en 4 programas de modalidad virtual, desde la cabina en Santo Domingo, por Facebook, YouTube y Twitter, gracias al canal de TV digital, UniKradio.net y al programa cultural “Música, Vino y Poema” de Ingrid Lluveres. Este evento contó con la participación especial de Jael Uribe, fundadora del festival, como coanfitriona. Pueden ver el resumen y los 4 programas de Grito de Mujer Rep. Dom. 2021 en www.gritodemujer.com

“La unión y el esfuerzo de las personas solidarias que cada año colaboran coordinado el festival ha sido impresionante”, afirmó Jael Uribe, Fundadora del festival GM, “dado que, gracias a estos, se llevaron a cabo más de 140 eventos virtuales, semipresenciales y presenciales en más de 20 países, con las debidas prevenciones sanitarias. Además, pudimos contar con el respaldo de 53 voluntarios que, desde la ONU, se sumaron para promover, compartir y traducir los eventos y noticias del festival desde sus redes sociales. ¡Felices de haber podido contar con tanto respaldo! Ha sido arduo, pero ha valido la pena el esfuerzo.”

Grito de Mujer, se ajustó a la nueva modalidad en un esfuerzo por llegar al público que aún hoy en día, se encuentra recluido en sus hogares. Presentando eventos online durante todo el mes de marzo, para las redes sociales, entre estos: Recitales, conferencias, talleres, charlas, presentaciones artísticas, conversatorios, exposiciones, muestras de cine, programas de radio y TV, etc. Los países y ciudades participantes fueron:

República Dominicana (Sede principal), España (Madrid-Capital, Alcalá de Henares, Collado Villalba, Móstoles. Málaga, Jaén, Valencia-Torrent, La Rioja-Logroño, Tenerife-Islas Canarias, Ponferrada, El Bierzo, Lugo y provincia, León y provincia, Comarca de Valdeorras, Córdoba, País Vasco-Bilbao, Murcia-Molina de Segura), México (Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Guanajuato-León, Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula. Cuernavaca-Morelos, Toluca, Durango, Argentina (Buenos Aires: CABA, Boedo, Hurlingham. Rosario, Mar del Plata, Cipolletti-Río Negro, Mendoza, La Plata, General Pico-La Pampa, Jujuy, Salta), USA (Miami-Tampa-Florida, Orlando-Florida, New York, New Jersey, Connecticut, Simi Valley-California, Modesto-California), Puerto Rico, Colombia (Bogotá, Barranquilla, Cartago-Valle, Mosquera-Cundinamarca, Cali, Puerto), Venezuela (Caracas), Nicaragua, Guatemala (Quetzaltenango), Chile (Santiago, Talca), Uruguay (Montevideo, José Pedro Varela-Lavalleja), Ecuador (Lago Agrio), Perú (Lima, Cajamarca), Cuba, Portugal, Italia, Francia (Guadalupe), Luxemburgo, Nigeria (Owerri, Oyo State, Cross River State), y Australia (Perth).

Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas colaboradoras por haberse adaptado a un nuevo formato con rapidez y buena disposición. Gracias a nuestro equipo unido, todo este logro ha sido posible. ¡Muchas felicidades guerreras y guerreros del grito!:

Zulma Quiñones, Colectivo El Golem (Hugo de Mendoza Gutiérrez y Dulce Chiang), Arte Consiente (Gloria Corona Soriano), Motivus Amore (Marcela Treviño), Colectivo de Artistas En Voz Alta, A.C (Lucero Mercado), Artivistas Morelos (Rosa Elsa Sánchez Villegas y Martha Gabriela Mendoza), Omar Enrico, Colectivo La Otra Feria, Chary Gumeta, MUUN AC *Mujeres Unidas* (Brianda Velázquez Gómez), Preparatoria CEUNI, Tiempo Latino, María Pizarro, Sergio C. Pérez, María Victoria Caro, Rosa Rodríguez Núñez (ASEAPO), Isabel de la Cruz Abalo, Leticia Quemada Arriaga (Colectivo Arte Total), Gems Educación en Andalucía, Red Mariposa, Amnistía Internacional Málaga, Rosa Garde, Ariel Azor y Gimena Rodríguez, Edith Fernández García, María José Marrodán, Encarnación Sánchez Arenas, Idoia Carramiñana y Adirane Azcuenaga, Patricia M. Cuenca Chaves (Torrent de Paraules), Irel Faustina Bermejo, Gito Minore y María Inés Martínez, Edgardo Palacios, Marcela Barrientos, Secretaría de la Mujer de (A.D.E.Mu.S), y Defensoría de géneros Salta (Mario Orlando García y Nilda Laura del Valle Romano), Gemma Cultura (Ana Valeria Colombatoria Colombato y Karina Estévez), SEP-Sociedad de Escritores Bs As (Silvana Rossi), Olga Liliana Reinoso, Mabel Pereyra, Alfredo González B., Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Isidra de la Vega, Crisálida Poética (Adiela Londoño de Copete), la Chambrana Radio, Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, Ana María Gómez Vélez, Evolución y Teatro (Elizabeth Blandín y Keylah Dugarte), Fundación Poetas en Órbita (Brenda Martínez), Rosario Isabel Díaz Ramírez, Isabel Barrantes Zurita, Poetry Slam Xela, Silvia Ferrizo, Fundación PROJUDVIDAH (Rosaura Ramírez Cueva y Angel Estuardo Gallardo), María de la Luz Ortega, Agrupación Literaria MAILEN (Palmira Ramos Cruz), Yuray Tolentino Hevia, Dimarys Águila y Katia Fuentes García, Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora CEMD (Delmar Maia Gonçalves), Teresita Calderón, Azucena Roja del Valle y Vielka Solano, Free Poets Collective and The Listening Tree Talk show (Colin Haskins), Blanca S. Padilla de Otero, Berkis Contreras Suriel, Miriam R. Krüger, Stephanie Melyon-Reinette (Nèfta Poetry), The Society of Young Nigerian Writers (Wole Adedoyin), Tineke Van der Eecken, Christine Della Vedova, Zan Ross y la Associazione Culturale Progetto 7Lune (Silvia Favaretto).

Los enlaces a videos de los eventos virtuales celebrados se pueden ver tanto en el canal Youtube Grito de Mujer, listado 11vo. Grito de Mujer 2021, como en la página de Facebook del festival.