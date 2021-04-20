Gimnasia juega el domingo a las 16:00

Gimnasia recibe el domingo, desde las 16:00, a Sportivo Las Parejas por la tercera fecha del Torneo Federal A 2021. Se jugará en el Núñez con el arbitraje de Alvaro Carranza de Villa María. El Lobo debutó el pasado domingo con una victoria en Pergamino ante Douglas Haig. El partido marcará, además, el retorno de Hernán Orcellet de manera oficial como DT de Gimnasia. Se recuerda que se juega sin público.
La fecha completa de la Zona B es la siguiente:
Sábado 24
*CRUCERO DEL NORTE POSADAS *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 24/04/2021 16:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE MOYA MAXIMILIANO SANTA FE FERREYRA BRIAN VENADO TUERTO
Domingo 25
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 25/04/2021 15:45 SOSA NICOLÁS MATIAS CORRIENTES PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO CORRIENTES AYALA ANGEL CORRIENTES
*G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 25/04/2021 16:00 CARRANZA ALVARO VILLA MARÍA ROJAS AGUIRRE VICTOR M. * CORRIENTES SUAREZ LEONEL SAN ANTONIO DE ARECO DESTEFANO PATRICIO SALADILLO
*RACING CBA CÓRDOBA *BOCA UNIDOS CORRIENTES 25/04/2021 16:00 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS *DEPRO COLON (ER) 25/04/2021 16:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN FLEITAS HUGO ROSARIO NARDELLI MARTIN LUJÁN
*CRAL. NORTE SALTA * GIMNASIA Y TIRO SALTA 25/04/2021 16:30 LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA BARRIONUEVO ANGEL M * VALLE VIEJO GUZMAN MARCOS DAVID PASCANAS ACOSTA FRANCISCO SANTIAGO DEL ESTERO
*UNION S. RAFAELA *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 25/04/2021 18:00 FOLMER SANTIAGO VICTORIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA RIOS MARIA RESISTENCIA
LIBRE: Douglas Haig de Pergamino.
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