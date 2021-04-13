El Lobo debuta el domingo en Pergamino

La segunda fecha del Torneo Federal A que se jugará el domingo en la Zona B tendrá el debut de Gimnasia de Concepción y marcará además el regreso oficial de Hernán Orcellet como técnico del Lobo. Visitará en Pergamino a Douglas Haig con el arbitraje de Bruno Amiconi de Salto, desde las 15.30. Juventud Unida será local y Depro tendrá fecha libre.
La feche completa será la siguiente:
Domingo 18
JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU CRAL. NORTE SALTA 18/04/2021 15:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA CORIA NAZARENO CAÑADA DE GÓMEZ LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN FOLMER SANTIAGO VICTORIA
DOUGLAS HAIG PERGAMINO G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 18/04/2021 15:30 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS FERREYRA BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO
SP. BELGRANO SAN FRANCISCO DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 18/04/2021 16:00 GUAYMAS TORNERO FEDERICO* SALTA ROJAS AGUIRRE VICTOR M. * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO CORRIENTES PEREZ SERGIO MAURICIO CORRIENTES
BOCA UNIDOS CORRIENTES CHACO FOR EVER RESISTENCIA 18/04/2021 16:00 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA LEZCANO GARCILANO RODRIGO PARANA
GIMNASIA Y TIRO SALTA CRUCERO DEL NORTE POSADAS 18/04/2021 16:30 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN MEDINA GUIDO DANIEL ALIJILAN PONCE JOSÉ TUCUMÁN CARDOZO WALTER AUGUSTO JUJUY
SARMIENTO RESISTENCIA UNION S. RAFAELA 18/04/2021 17:30 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA AGLI MARIANO EXEQUIEL OBERA
SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ RACING CÓRDOBA 18/04/2021 19:00 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE MOYA MAXIMILIANO SANTA FE SILVESTRE ENZO SANTA FE
LIBRE: Defensores de Pronunciamiento.
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