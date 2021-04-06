El Lobo con fecha libre en el arranque del Federal A

El fin de semana regresa el juego en el Torneo Federal A de fútbol. Gimnasia de Concepción, integrando la Zona B, tendrá fecha libre en el arranque del Torneo. La pagina oficial del Consejo Federal dio a conocer la programación de la fecha 1:
ZONA A
Domingo 11
*CAMIONEROS LUJAN LUJÁN vs. *SP. DESAMPARADOS SAN JUAN 11/4/2021 15:30 SANZ * MARCELO ALEJANDRO MAR DEL PLATA ASCENSI MARIANO * EZEQUIEL ESCOBAR DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS SUAREZ LEONEL SAN ANTONIO DE ARECO
*SOL DE MAYO VIEDMA vs. *FFCC OESTE GENERAL PICO 11/4/2021 15:30 JULIO LUCIANO* EZEQUIEL CIPOLLETTI PARRA HERNANDEZ * SEBASTIAN MAURICIO SAN CARLOS DE BARILOCHE ESCOBAR GONZALO CARLOS CIPOLLETTI BRACCO CALEB TRELEW
*CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR vs. *ESTUDIANTES SAN LUIS 11/4/2021 15:30 TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA HOURTICOLOU * MARCOS GONZALO CNEL DORREGO NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO LEGUIZAMON PABLO RIO COLORADO
*DEP. MADRYN TRELEW vs. *CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 11/4/2021 16:00 DIAZ JOSÉ* VILLA MERCEDES ANDREIS LAUTARO * AGUSTIN BAHÍA BLANCA BUSTOS EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO IBARNEGARY NICOLAS COMODORO RIVADAVIA
*OLIMPO BAHÍA BLANCA vs. *CIPOLLETTI CIPOLLETTI 11/4/2021 16:00 NOVELLI SANZ * LUCAS ARIEL TANDIL SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA NOVELLI DIEGO SAUL TANDIL RUBIANO CRISTIAN SANTA ROSA
*HURACAN L.HERAS MENDOZA vs. *VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 11/4/2021 16:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS SAN FRANCISCO SILVA EMILIANO* ALEJANDRO LA RIOJA FLORES ROIG JUAN TILISARAO
*PEÑAROL SAN JUAN SAN JUAN vs. *INDEPENDIENTE CHIVILCOY 11/4/2021 16:30 LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA SERALES EMANUEL* CÓRDOBA BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA CARRANZA ALVARO VILLA MARÍA
*J.U. UNIVERSITARIO SAN LUIS vs. *SANSINENA BAHÍA BLANCA 11/4/2021 18:00 MORON FRANCO* DAVID GENERAL PICO RAMONDA CRISTIAN * GENERAL PICO MARQUEZ SEBASTIAN* MENDOZA RAUJO GABRIEL MENDOZA
ZONA B
Sábado 10
*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 10/4/2021 16:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO* JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO CACERES NESTOR SANTIAGO DEL ESTERO
Domingo 11
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 11/4/2021 16:00 VIÑAS NAHUEL * MAXIMILIANO ALCORTA OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO AMICONI BRUNO SALTO
*DEPRO COLON (ER) vs. *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 11/4/2021 16:00 GIL JOAQUIN SAN PEDRO CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA YACANTE * GUILLERMO LUJÁN FLEITAS HUGO ROSARIO
*RACING CBA CÓRDOBA vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 11/4/2021 16:30 NUÑEZ PABLO* SAN JUAN GONZALEZ GABRIEL* SAN JUAN DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA RIOS MARIA RESISTENCIA
*UNION S. RAFAELA vs. *GIMNASIA Y TIRO SALTA 11/4/2021 16:30 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE SILVESTRE ENZO SANTA FE
*CRAL. NORTE SALTA vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 11/4/2021 17:00 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN CARDOZO WALTER JUJUY
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 11/4/2021 17:30 RIVERO RODRIGO* HÉCTOR SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO PEREZ SERGIO CORRIENTES
LIBRE: Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay).
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