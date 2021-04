Doctor Lombardi: “Creo personalmente que el compromiso de la comunidad es muy bajo, ya que la gente no ayuda”

La situación sanitaria derivada por el Covid, está complicándose día a día, con el incremento de casos notorio en las últimas semanas y mayor cantidad de pacientes con compromisos moderados a graves, siendo estos los que generan mayor preocupación dado el tiempo y medios empleados para su atención, exigiendo mucho más aun al sistema sanitario.

En su informe diario, el doctor Pablo Lombardi, director del hospital Urquiza, confirmó que son 298 los pacientes activos, con unos 24 internados y 4 de ellos en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. También fue muy claro al marcar que la gente no ayuda con su comportamiento al no cuidarse respetando los protocolos sanitarios.

Esta mañana, el facultativo dialogó con Paola Acosta, de la emisora radial “Portica”, nota en la cual dio un panorama de lo que está sucediendo y no dudó en señalar el poco compromiso social que se observa en la ciudad respecto a las normas de cuidado sanitario, como el uso del barbijo y el distanciamiento, entre otras cosas.

“En nuestra ciudad tenemos hasta ahora, como en la ola pasada, que la mayoría de los que se enferman son jóvenes y muy jóvenes, que representan aproximadamente el 80 por ciento, que generalmente no tienen complicaciones graves, como se producían en pacientes de más de 70 u 80 años. Actualmente estamos viendo pacientes de menos de 60 años con complicaciones, como actualmente tenemos en la UTI a tres personas de 60, 54 y 49 años”, explicó.

Lombardi dijo que el miércoles se reunieron autoridades de los hospitales grandes de la provincia, donde trataron la situación por la que se está atravesando, señalando “Lo que se pudo ver que en Paraná y Colón, el nivel de compromiso y gravedad se está viendo mucho más acentuadamente en pacientes más jóvenes de 60 años y lamentablemente eso nos llegará a nosotros si esto persiste”.

Mayores restricciones

Respeto a lo que se está tratando desde el municipio con representantes de diferentes actividades para posibles nuevas medidas restrictivas, el director del hospital Urquiza, dijo que todo se evaluara de acuerdo al comportamiento de la pandemia, siendo siempre muy complicado buscar un punto intermedio entre lo sanitario y las actividades que necesita la comunidad en materia económica, sobre todo teniendo en cuenta la situación de pobreza de gran parte de la comunidad.

“Son importantes estas reuniones ya que buscamos entre todos lograr medidas sin afectar tanto los intereses de los diferentes sectores de nuestra comunidad, tan importantes como la cuestión sanitaria”, remarcó.

Hacer lo que se debe es fundamental

Otro de los temas tocados por la periodista Paola Acosta, fue la falta de responsabilidad y compromiso de la gente para cumplir con los mínimos cuidados, como ser el uso del barbijo, el distanciamiento o la no realización de eventos clandestinos, como los que lamentablemente se ven a diario.

En este aspecto, Lombardi fue muy claro señalando que (sin tener esto nada que ver con la postura del COES, del Ministro o de cualquier autoridad sanitaria) personalmente considera que es necesario que todos hagan lo que se deba hacer. “Más que seguir pensando en nuevas restricciones, que son una posibilidad actual, es que todos como comunidad hagamos lo que hay que hacer, y no esperar las soluciones con nuevas medidas. Creo personalmente que el compromiso de la comunidad en el tema es muy bajo, ya que la gente no ayuda y después pide respuestas y exigencias. Si cumpliéramos con todos los protocolos, no voy a decir que la pandemia no existiría, ya que no es así, el impacto no sería tan fuerte y la situación sanitaria sería mejor”, remarcó.

Más de 500 muertos y como si nada

El médico también recordó que el miércoles se registró el pico de muertes en el país producto del Covid-19 y que esto parecería no afectar a la opinión pública.

“Ayer tuvimos más de 50 muertes y la gente lo toma como su fuera algo natural, cuando en otros casos un número de víctimas semejante, es tomado como una tragedia, como lo que es lo que está sucediendo. Me llama la atención que la gente no adopte las medidas sanitarias y considero que tendríamos que tener mayor compromiso social para evitar los contagios”, reclamó.

Suspenden cirugías

Lombardi confirmó que desde este sábado se suspenden cirugías programadas para facilitar el trabajo del nosocomio ante la pandemia, destacando que se seguirán con urgencias y operaciones necesarias, si bien esta medida ya se está aplicando desde hace algunos días.

La medida de suspender cirugías, estará abierta al desarrollo de la pandemia y por eso se dispuso por un plazo de 15 días.

Por otra parte explicó que se dispone del material para, en caso de ser necesario, armar más centros de internación en caso de ser necesario, como se hizo con la ex Maternidad Concepción que volvió a estar en funcionamiento.

Por el momento no hay saturación del sistema, pero hay que tener en cuenta que en la actualidad ingresan entre 3 y 4 personas con necesidad de internación y oxígeno, por lo que es importante estar atentos a esta situación.

Vacunación

Finalizando, el doctor Lombardi destacó el trabajo de vacunación realizado en Concepción del Uruguay, donde se apuntó a los grupos de mayor riesgo como son los mayores adultos y en la actualidad ya estarían prácticamente todos vacunados y se continúa con los que se consideran más vulnerables, para luego seguir con el resto de la comunidad.

Fuente Portica