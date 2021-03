Todos los partidos en la burbuja del Pacagnella

La Asociación de Clubes programó los partidos para los cinco días que se jugarán en la Burbuja, desde el miércoles 10 al martes 16.

Participaràn, junto a Parque Sur y Rocamora, Gimnasia de La Plata, Lanús, Racing de Chivilcoy y Rivadavia de Mendoza. El primer clásico uruguayense se jugará el 21 de abril en el estadio de los sureños.

El programa a desarrollarse será el siguiente:

Miércoles 10

16:30 hs.: Estudiantes vs. Lanús.

19:00 hs.: Parque Sur vs. Racing

21:30 hs.: Rocamora vs. Gimnasia La Plata

Jueves 11

16:30 hs.: Gimnasia vs. Parque Sur

19:00 hs.: Rivadavia vs. Estudiantes

21:30 hs.: Lanús vs. Rocamora

Sábado 13

16:30 hs.: Estudiantes vs. Racing

19:00 hs.: Parque Sur vs. Lanús

21:30 hs.: Rocamora vs. Rivadav ia.

Domingo 14

16:30 hs.: Rivadavia vs. Parque Sur.

19:00 hs.: Gimnasia vs. Estudiantes.

21:30 hs.: Racing vs. Rocamora.

Martes 16

11:00 hs.: Rivadavia vs. Lanús.