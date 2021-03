Las intermedias del Club Parque sur siempre han sido un buen lugar para que grandes clubes pongan sus ojos allí. Basta con los ejemplos de Elnes Bolling Jr (Boca), Felipe Pais (Atenas) o Marco Angelini (Boca) para darnos cuenta que Parque es una cuna de grandes basquetbolistas. Hoy queremos conocer un poco más de aquellos jugadores que se destacan en la institución sureña y que su trabajo personal les han dado la posibilidad de ser parte del platel de primera división.

Hoy conocemos a Santino Lanzi y a Federico Torres dos pibes de la cantera sureña que se ganaron no sólo un lugar en el equipo, sino que también ya han tenido unos minutos de juego.

Felicitaciones por el debut oficial en la primera profesional del club. ¿Cuenten que sintieron cunado los citaron para ser parte del equipo en esta burbuja?

Fede: Sentí mucha adrenalina dentro de mi cuerpo, y estaba demasiado contento y emocionado. Aunque tal vez no me iban a poner en la cancha, ya estar con los 12 citados para ir a la burbuja fue una noticia excelente.

Santino: Una mezcla de bastantes cosas, felicidad, nervios, ansias al partido

¿Esperabas este momento?

Fede: No lo esperaba para nada a este momento, pero fue mi meta y propósito desde siempre y sigue siendo.

Santino: Si, la verdad sí que lo esperaba, no estaba necesitado, pero si era algo que quería

¿Qué te dicen los jugadores con más experiencia a la hora de entrenar?

Fede: Siempre me dicen que, si me la pasan que la tire de 3, jajajajaja, pero también me dicen que siga entrenando y que nunca baje los brazos que todo se puede.

Santino: Cuando estaba por entrar me alentaban y cuando salí me felicitaron y apoyaron

¿Quién es tu ídolo a seguir en lo deportivo?

Fede: Mi ídolo desde siempre a nivel mundial fue Facundo Campazzo, es alguien que admiro muchísimo por como juega y también por la persona que es. Y alguien que admiro mucho adentro del club es Laureano Legaria, me encanta su manera de jugar y su personalidad.

Santino: Ginobili

¿Un mensaje para tus compañeros de formativa?

Fede: Que sigan esforzándose para conseguir lo que se proponen, que sigan entrenando sin bajar los brazos, que todo llega a su debido tiempo.

Santino: Que nunca dejen de entrenar y siempre hay que tratar de superarse, y también de que siempre hay que tener los pies sobre la tierra y no creerme más de lo que soy

¿Qué les dicen Damián (Gamarra) y el payo? (Iván Paolazzi) , que consejos o herramientas les dan para el desarrollo del juego y en cuanto a la posibilidad de estar en el equipo?

Fede: nada me dicen que entrene al 100% siempre, que siga esforzándome, que sea humilde y siempre para adelante

Santino : Consejos un montón, como te decía antes de tener siempre los pies sobre la tierra siempre me lo han remarcado, después un montón de consejos para lo que es adentro de la cancha, también siempre están atentos a detalles en la técnica individual y dispuestos a ayudarme, siempre que quiero hablar con ellos me escuchan, me aconsejan, también quiero recalcar que estoy totalmente agradecido por la oportunidad que me están dando de poder formar parte del equipo siendo tan chico y la oportunidad de entrar en un partido importante

¿Qué es Parque Sur para ustedes?

Fede: Familia, compañerismo, amor, pasión, barrio, todo

Santino: Una casa más donde hago todo lo que me gusta

Federico Torres:​ Estudiante de 4to año del Colegio Don Bosco de la ciudad de Concepción del Uruguay, 14 años y desde los 4 años juega básquet, empezó en Zaninetti con Guillermo Palladino que le enseñó muchísimas cosas. Él Iba a ver los partidos de la primera de parque con su tío/padrino, le encantaba ver a parque y de vez en cuando limpiaba la cancha cuando alguien se caía, hasta que a los 8 les pidió a sus padres si le podían regalar el pase de Zaninetti a Parque, y a los 8 empezó su vida deportiva en Parque y «no me arrepiento de nada», concluyó la nota.

Santino Lanzi : Estudiante de 4to año del Colegio Don Bosco de la ciudad de Concepción del Uruguay, 14 años 8 el 27 cumple 15 años) y desde los 4 años juega básquet en el club, prácticamente su lugar eb el mundo es el puerto viejo y el club de sus amores…Parque Sur

Fuente: Prensa Club Parque Sur