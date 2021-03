Rivadavia festejó en el final

Tomás de Rocamora perdió este sábado 72-69 frente a Rivadavia de Mendoza en el cierre de la tercera jornada de la burbuja que se disputa en Concepción del Uruguay por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El alero Galo Impini fue la figura del juego con 13 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Sebastián Bernasconi y Horacio Rigada también sumaron 13 puntos. En el Naranja el mejor fue Devon Robinson con 14 puntos y 8 r un primer tiempo que fue flojito por parte de ambos fue Rocamora el que mostró una mejor cara y se mantuvo adelante en el tablero a pesar que en los primeros pasajes tuvo que remar una desventaja de 7 puntos. La polenta de Bernasconi y un buen ingreso de Impini fueron decisivos para que el Rojo se lleve el primer parcial 17-14.

A Rivadavia le costó mucho encestar, el único que salvó las papas fue Robinson con 5 puntos en los primeros 10 minutos y otros 7 en el segmento siguiente. Además de la mano caliente de Impini, Rocamora también tuvo un gran pasaje del Lacho Rigada en la pintura y hasta con un triple. Nueve puntos sumó el interno en el segundo cuarto y la máxima que sacó el equipo de Varas fue de 14 puntos. Sobre el final la diferencia se achicó (40-29).

Rocamora no tuvo el mejor de los regresos desde los vestuarios. Salvo Gerhardt que ingresó muy efectivo el resto no y Rivadavia se animó. Martínez y Cosolito la metieron de tres y la distancia se achicó (51-42). Rocamora no venía bien desde el perímetro hasta que apareció Cognigni pero claramente el rendimiento del equipo no fue el mismo y el tablero lo reflejó 58-51.

Arrancó el último cuarto con Rivadavia mucho más despierto y en una ráfaga el partido quedó igualado tras un nuevo triple de Martínez (58-58). Se animó Bernasconi por la misma vía para destrabar la historia y el aro se abrió para los dos porque también encestaron desde lejos Méndez y Cosolito (64-63). Se venía venir y Rocamora pasó a perder pero reaccionó y Gerhardt con doble y falta lo puso otra vez adelante (69-68).

Fue lo último positivo que hizo el Rojo porque después de volver a quedar abajo tras doble de Más Delfino tuvo una pérdida imperdonable, luego debió cortar con falta mientras los segundos se consumían, Arancibia capitalizó todo (69-72) y más allá de un minuto pedido para ir por el milagro éste no llegó y el elenco Naranja festejó otra vez en este estadio. Este domingo Rocamora cerrará su participación en esta burbuja enfrentando a Racing de Chivilcoy desde las 21:30.

Mauricio Galarzar-prensa Rocamora