Pueblo Belgrano: Allanamiento en la Casa Municipal

No se halló ningún elemento de interés para la causa.

En la noche del lunes, pasadas las 22 horas, el Juez Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Hernán Viri, allanó las instalaciones de la Casa Municipal de Pueblo General Belgrano en el marco de la causa que investiga la vinculación del ahora ex concejal Andrés Irigoyen con hechos de narcotráfico que son de público conocimiento.

El resultado del allanamiento fue negativo. Gendarmería Nacional no halló ningún elemento de interés para la causa, ya que no existen en la Municipalidad de Pueblo General Belgrano

oficinas privadas ni computadoras privadas de los concejales.

En todo momento las autoridades del Concejo Deliberante prestaron colaboración y facilitaron acceso al personal de Gendarmería.