Pronostico para la Provincia de Entre Ríos

Emitido por el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil del Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Ríos.

PRONÓSTICO PARA HOY MIÉRCOLES: Vientos débiles y variables, prevalecientes del E y NE. Altamente nuboso o nublado sobre gran parte de la provincia, ligeramente inestable sobre el Oeste de la misma.

Probables lluvias débiles y algunas lloviznas. Mejorando temporalmente en la mañana. Luego por la tarde parciamente nublado o con abundante nubosidad. Templado a cálido, y con elevada humedad. Inestable nuevamente sobre sectores del Oeste de la pcia. Probabilidad de algunos chaparrones aislados y de alunas tormentas eléctricas muy aisladas. Mejoramientos temporarios sobre dicho sector.

Desmejorando por la noche sobre el Sur y Centro de la pcia. Probables lluvias y tormentas dispersas, y aumentando el nivel de inestabilidad hacia el jueves. Temperatura mínima en ascenso y máxima en leve descenso.

Condición: VERDE para el Norte y Este de la pcia. AMARILLA para sectores del Centro Oeste y Sur de la misma. Luego por la noche NARANJA para el Sur y Centro de la pcia. Temperatura Mínima pronosticada: entre 19 y 21° C. / S. T. mínima: 19 a 21° C. Menores sobre el Sudeste de la pcia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 25 y 31° C. / S. T. máxima: 25 a 33° C. Mayores sobre el extremo Norte de la pcia.

PRONÓSTICO PARA EL JUEVES: Vientos débiles E y NE. Nublado. Inestable. Probables lluvias y algunas tormentas aisladas sobre el Norte de la pcia. Muy inestable sobre el Centro y Sur de la misma. Probables lluvias y chaparrones que podrían ser importantes, y tormentas de variada intensidad.

No se descartan probables ráfagas locales de vientos para estos últimos sectores. Luego por la tarde es probable que las condiciones de inestabilidad más significativas se desplacen hacia el Este de la pcia., con probables lluvias y tormentas de variada intensidad.

Sobre el resto de la provincia, las condiciones de inestabilidad continuarían, pero con menor intensidad. Son probables lluvias débiles y moderadas con algunas tormentas aisladas para esta última zona.

Continuaría inestable en la noche sobre gran parte de la pcia., con vientos débiles del SE, NE y E. Nublado. Probables lluvias débiles y moderadas con algunas tormentas aisladas. Temperatura mínima en leve descenso y máxima en descenso o en marcado descenso.

Condición: NARANJA a ROJA. Temperatura Mínima pronosticada: entre 17 y 20° C. / S. T. mínima: 15 a 20° C. Menores sobre el Sur de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 21 y 28° C. / S. T. máxima: 20 a 28° C. Mayores sobre el extremo Norte de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES: Vientos débiles del NE y E con incrementos temporarios. Nublado. Inestable. Probables lluvias dispersas y tormentas aisladas a muy aisladas sobre el Norte de la pcia., probables lluvias dispersas y ocasionales tormentas sobre el Centro de la pcia., y probables lluvias débiles y aisladas sobre el Sur de la misma.

Luego por la tarde vientos débiles del E y SE. Manteniéndose nublado y ligeramente inestable. Probables lluvias débiles en gran parte de la pcia, con mejoramientos temporarios. Vientos rotando a débiles del S y SE por la noche sobre el Sur y Centro de la pcia. Nublado. Nuevamente inestable. Probables lluvias y tormentas débiles y moderadas sobre el Norte de la pcia., y probables lluvias y tormentas dispersas sobre el Centro y Sur de ella.

Temperatura mínima en leve descenso o en poco cambio. Temperatura máxima en poco cambio o e leve ascenso para el Sur y Centro de la pcia., y en descenso para el Norte de la misma.

Condición: AMARILLA. Luego por la noche NARANJA. Temperatura Mínima pronosticada: entre 17 y 19° C. / S. T. mínima: 15 a 18° C. Menores sobre el Sudoeste de la pcia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 22 y 24° C. / S. T. máxima: 21 a 23° C. Mayores sobre el Sur de la pcia.

AVISOS Se espera que la inestabilidad vaya ingresando a la pcia. durante el día de hoy, y en particular las condiciones empezarían a definirse sobre el Centro Oeste y Sudoeste de la misma. Por la noche de hoy o hacia la mañana del jueves el nivel de inestabilidad se elevaría, y las condiciones podrían tener carácter de significativas, en especial para el Centro y Sur de la pcia. Se destaca que el Servicio Meteorológico Nacional indica el comienzo de un alerta desde la madrugada de mañana para algunos sectores de la pcia. Durante el viernes las condiciones continuarían inestables, pero las características serían dispares para los sectores de la misma. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado las condiciones volverían a estar inestables con intensidad al menos moderada, para algunos sectores de la pcia., que en especial se señalan sobre e Norte de la misma. Durante la mañana o hacia la tarde del sábado los vientos comenzarían a rotar al S y SO, con incrementos temporarios y hasta algunas ráfagas para el Sur y Oeste de la pcia.. Esta rotación marcaría la tendencia de un desplazamiento de los sistemas que aportan inestabilidad y el encaminamiento hacia una mejoría definitiva. Igualmente para algunos sectores de la pcia., en especial del Este, las lluvias, aunque ya débiles, podrían mantenerse hasta la mañana del domingo. Se observa elevada la probabilidad de que las condicione de inestabilidad previstas se cumplan para hoy y mañana. Para los días siguientes podrían presentarse variaciones en la cronología y en las características de los fenómenos. Se recomienda: – utilizar protector de la radiación UV si hay exposición al Sol, y estar adecuadamente hidratado/da. – Mantenerse informado/da respecto de los Avisos y Alertas que pudiera emitir el Servicio Meteorológico Nacional.