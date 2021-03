Perdió el control de su vehículo y volcó

Un vehículo VW Gol transitaba por bulevar Diaz Velez, de Sur a Norte, al llegar a la intersección con 10 del Norte, el conductor perdió el control del auto y termina volcando.

No hubo que lamentar víctimas, no hubo heridos, solamente los daños sufridos por el automóvil y algo de la mampostería del comercio que se encontraba en el trayecto del auto en su vuelco.

El conductor, radicado en la provincia de Misiones, se encontraba en perfecto estado salud, no registrando tampoco ningún tipo de irregularidad en la documentación del vehículo. Se comprobó que no estaba alcoholizado y se labraron las actas de rigor para estos casos.