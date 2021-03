La policía se movilizó buscando a un alumno de seis años de la Escuela Centenario que se había perdido

San Salvador. En la tarde de este lunes 15 de marzo, un estudiante de seis años, de la Escuela N° 5 “Centenario” de nuestra ciudad, tuvo en alerta y movilizó a la policía departamental, autoridades de Departamental de Escuelas y ANAF. Fue localizado en la misma escuela, pero en otra aula.

“El papá del nene lo deja en la escuela con las maestras y diez minutos mas tarde lo llaman para decirle que no encontraban el nene. El padre va a la escuela lo buscan con las maestras dentro de la escuela y no lo encuentran. Por eso nos dan aviso. Nosotros nos constituimos en la escuela, también estuvo presente la directora departamental de escuelas (Profesora Alejandra Confalonieri), y procedimos simultáneamente a hacer una búsqueda por toda la ciudad. Plazas, barrios, casas de vecinos, casa por casa, pensando que había salido de la escuela. Al mismo tiempo que las maestras recorrían las aulas buscando entre los chicos, y el personal policial revisábamos las cámaras de seguridad de la escuela” confirmó la Jefa Departamental Miriam Cabello del Campo.

La Jefa Departamental de Policía, Crio. Mayor Cabello del Campo explicó: “Dentro de la escuela las maestras buscaban con los chicos y nosotros con las cámaras para no invadir el ámbito escolar. Evitamos que la policía ingrese a la escuela, lo que íbamos a hacer era que cuando se retiren los chicos buscar en profundidad en todo el edificio”.

“Cuando estábamos revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, una de las maestras nos avisa que lo habían encontrado. Aparentemente el nene estuvo escondido dentro de la escuela, y en un cambio de clase, salió al recreo y al volver entró a otra aula. La maestra se da cuenta que no pertenecía a la clase y avisa. El nene estuvo escondido dentro de la escuela, nunca salió de la escuela” cerró Cabello del Campo.

FUENTE Centro Noticias