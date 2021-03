La municipalidad busca sepulturero

Indudablemente es un puesto de trabajo poco común y con conocimiento de técnicas en labores reservadas para muy poca gente.

La municipalidad de Concepción del Uruguay busca sepultureros para cubrir entre dos y cuatro puestos para esta labor dentro de su organigrama de trabajo.

Si bien los requisitos formales para poder participar del concurso público abierto que se abre este 3 de marzo no son muy exigentes, se pone como excluyente contar con los conocimientos propios de la labor que se busca de estos trabajadores, y que, sin dudas, están reservados para muy pocas personas.

Los aspirantes deben retirar las planillas de inscripción de la Dirección del Cementerio, de 7 a 11 horas, desde el 3 hasta el 9 de marzo, y entre el 15 y el 20 deberán ser presentadas con la documentación requerida.

Hay que ser argentino por nacimiento o nacionalizado, vivir en Concepción del Uruguay desde hace al menos cinco años, tener entre 18 y 40 años, cumplidos a la fecha de finalización de la inscripción.

Entre el 15 y el 20 de este mes, los interesados deberán presentar documentación en sobre cerrado: DNI, Certificado de Buena Conducta, certificado de antecedentes penales; certificados de estudios completos o incompletos, constancias de cursos o capacitaciones realizadas; Licencia de Conducir (no excluyente), constancias de actividades laborales anteriores (no excluyente), constancias de no tener deudas para con el Municipio, certificado de aptitud psicofísica expedido por autoridad sanitaria oficial o médico particular.

Imprescindible

Uno de los puntos más difíciles de cumplir en las especificaciones del personal buscado, es contar con el conocimiento de técnicas específicas en exhumaciones, conservación; sepulturas en tierra, en nichos y en panteones; tratamiento de féretros, cadáveres, reducciones, traslados, entre otras.

El concurso está abierto mediante el Decreto Nº 26718 y se llevará adelante a través del régimen de contratos laborales. “Mediante esta convocatoria pública, se busca garantizar los principios de igualdad y capacidad para la función”, señalan desde la comuna.