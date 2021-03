Gualeguaychú: Por fallo dividido deberán integrar nuevo jurado para enjuiciar a Mauricio Gómez

El Tribunal de Gualeguaychú, integrado por 12 ciudadanos, seis mujeres y seis hombres, no logró acuerdo por unanimidad como requiere la ley en el Juicio por Jurados, por lo que el primer juicio de estas características en esa ciudad, quedó trunco.

Se trata del caso que tiene como acusado al sargento de Policía Mauricio Gómez, quien por el momento no puede ser condenado, ni absuelto.

El coordinador de juicios por jurados en Entre Ríos, Elvio Garzón, dijo que no hubo acuerdo unánime, por lo que, a pedido del fiscal Lisandro Beherán y del abogado de la familia del fallecido Iván Pérez, el doctor Pablo Di Lollo, se constituirá otro jurado.

La presidenta del juicio, la doctora Alicia Vivian, explicó a los 12 jurados -6 hombres y 6 mujeres-, que para definir su voto tenían tres alternativas:

-Homicidio agravado por ser policía, cadena perpetua

-Homicidio agravado por el uso de armas, 8 a 25 años

-No culpable, absuelto

El juicio por jurados se desarrolló en el Centro de Convenciones, en relación al homicidio del joven Iván Pérez, hecho ocurrido en el barrio Molinari el 9 de octubre de 2019.

En su declaración, Mauricio Gómez manifestó que “el objetivo era perseguir a la persona y se me produce el disparo”.

El fiscal Lisandro Beherán, manifestó que el policía “utilizó un arma y no hay autorización legal o reglamentaria que lo habilitara”, y además que “al momento del disparo se encontraba a más de 90 metros de distancia de la persona, que le daba la espalda al funcionario”.

El doctor Pablo Di Lollo, abogado querellante por la familia del joven Iván Pérez, dijo que “se produce una persecución que termina en un descampado en el barrio Molinari”, relató Di Lollo, para agregar que “Mauricio Gómez no corría ningún peligro de vida, es un detalle fundamental y que tiene que ver con el abuso funcional, con el abuso de poder”. Añadió Di Lollo que “Iván Pérez se encontraba de espalda y además se encontraba desarmado”.

El doctor Alfredo Vitale, abogado del policía Mauricio Gómez, dijo en el juicio que Iván Pérez había robado un destornillador que podía ser “un arma punzante” y que los policías recibieron la orden de perseguir al joven.

Agregó que a Gómez “su superior lo abandonó, y no podía darse vuelta y decir me voy a mi casa, sintió que debía cumplir con su deber”, y dijo también que “pregunto dónde está prohibido que el funcionario pueda extraer el arma y llevarla en la mano, sabiendo el riesgo que corría. Y cuando quiso guardar el arma, el disparo fue involuntario, no hubo intención de quitarle la vida a Iván Pérez, fue una fatalidad”.

