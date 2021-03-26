viernes, marzo 26, 2021
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FAUSTINO LUIS SÁNCHEZ «LUIYI» Q.E.P.D.

FAUSTINO LUIS SÁNCHEZ «LUIYI» Q.E.P.D.

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 25 DE MARZO DEL 2021, SUS HIJOS:  LUIS RAFAEL ROMÁN, NILDA MAGDALENA,ROSA MABEL Y ANGELICA VIOLETA, SUS  HERMANOS: MARCELO, HÉCTOR Y ERNESTINA SÁNCHEZ, SUS HIJOS POLÍTICOS, NIETOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 26 DE MARZO DEL 2021, A LAS 10 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO ARTUSI Y 21 DEL OESTE, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-

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