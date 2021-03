En Pueblo Belgrano se han vacunado 213 personas mayores de 70 años

Alrededor del 50% de la población adulta mayor de Pueblo Belgrano ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La localidad no registra casos activos. Desde el Consejo Sanitario Interinstitucional (CSI) solicitan a la comunidad sostener los cuidados sanitarios.

De 400 adultos mayores de 70 años empadronados por el sistema sanitario en Pueblo General Belgrano, 213 ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La cifra se alcanzó en cuatro jornadas de vacunación que se desarrollaron primero en el Salón de Usos Múltiples (SUM) y luego en el Centro de Salud “Dr. Carlos Artusi”, en grupos de 10 personas cada media hora, de modo de evitar demoras y aglomeramiento.

Los operativos de vacunación dependen de la llegada de dosis asignadas a la localidad por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

En tal sentido, vale recordar que la vacunación es voluntaria y requiere inscripción y turno previamente asignado. Las vecinas y vecinos mayores de 60 años que aún no hayan manifestado su voluntad de recibir la vacuna, pueden hacerlo accediendo a la web https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E o solicitar asistencia de lunes a viernes de 15 a 17 horas en el Centro de Salud.

No descuidarse

El reporte epidemiológico de la fecha indica que Pueblo General Belgrano no tiene casos activos de coronavirus, aunque se aguarda el resultado de tres hisopados.

En ese marco y en vistas de los feriados por Semana Santa, el Consejo Sanitario Insterinstitucional (CSI) instó a la comunidad a continuar comprometidos con las medidas sanitarias, la higiene de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y recalcó la importancia de no compartir el mate, bebidas ni utensilios.

Asimismo, recordó que por decreto nacional continúan prohibidas las reuniones y eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares de más de 20 personas en espacios cerrados o espacios al aire libre si son espacios privados de acceso público o domicilios particulares. En tanto que se amplía a 100 la cantidad permitida de personas en eventos que se realicen en espacios públicos al aire libre.