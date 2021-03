El fútbol sureño, creciendo como su verde césped

Como se observa en varias de las fotos que acompañan este informe, el estado del campo de juego es impecable. En éstos momentos se está haciendo una resiembra, con 700 kilos de semillas de ryegrass -significa técnicamente esparcir esas semillas sobre un césped o pasto ya instalado para mantenerlo verde todo el año.

Le precedieron varias mejoras alrededor de la cancha y en diversos sectores. La pandemia regaló el tiempo para acondicionar el campo de juego. De hecho, Gimnasia -que se prepara para jugar el próximo Federal A- jugó con Parque Sur un amistoso en el club y el sábado pasado estaba previsto otro entre el Lobo y Juventud Unida de Gualeguaychú, que se suspendió para preservar el terreno debido a las malas condiciones climáticas.

A todo eso, Parque Sur le agregó organización. Cada categoría tiene sus horarios y días de entrenamientos, en un trabajo coordinado desde quienes encabezan el cuerpo técnico de Primera División. En ese panorama proyectó sumar profesores, estudiantes de educación física o entrenadores destacados con su trayectoria en el club, para dirigir cada una de las categorías. En el regreso a los entrenamientos los incorporó y se está trabajando con ellos.

Además, Parque Sur sumó fútbol femenino en categorías infantiles y juveniles. Apunta a sumar jugadoras y formar sus divisiones. Marlene Fernández, profesora de Educación Física, es una de las encargadas de este proyecto sureño.

La idea es sumar chicos y chicas, terminar de formar cada una de las categorías y sostenerlo en el tiempo. En este informe encontrarás los días y horarios de entrenamientos de todas las categorías de fútbol del club; como también cada uno de los entrenadores a cargo.

Podés sumarte a esta nueva etapa, respetando los protocolos vigentes por el Covid. Podés consultar por Secretaría del club para inscribirte.

HORARIOS

Fútbol masculino: Infantiles y Juveniles

Escuelita: Lunes y Miércoles 17.30 horas

Categoría 2010: Lunes, miércoles y viernes a las 18.30 horas.

Categorías 2011: Martes, jueves y viernes a las 18.30 horas.

Categoría 2012: Martes y jueves a las 18.30 horas.

Categoría 2013: Martes y jueves a las 17.30 horas.

Categorías 2007 /2008 / 5ta. / 4ta.: Todos los días a las 19.30 horas, de lunes a viernes.

Primera División / Tercera: Lunes, martes y miércoles 14 horas. Jueves y viernes a las 20.30 horas.

Los entrenadores del fútbol del club

Primera División: DT: Silvio González (Coordinador del fútbol del club). Ayudantes: Leandro Heredia, Emiliano Ardaiz. PF: Juan González.

Tercera División: DT: Leandro Heredia. PF: Juan González.

Cuarta División: DT: Emiliano Ardaiz. PF: Juan González.

Categoría 2010: DT: Jesús “Chirry” Ríos; ex jugador del club con una vasta trayectoria.

Categoría 2011: DT: Agustín Torres (estudiante de Prof. Educación Física y técnico profesional).

Categorías 2012/13: DT: Franco Martínez (estudiante de Prof. Educación Física y jugador del club).

Categoría 5ta. (2006): DT: Ignacio Capurro (estudiante de Prof. Educación Física).

Categorías 2007/08: DT: Walter Luis Pérez y Prof. Ignacio Capurro.

Escuela de Fútbol: DT: Leonardo Parlatto (estudiante de Prof. Educación Física).

Fútbol femenino

A cargo de Marlene Fernández, Profesora de Educación Física.

DT: Adrián Izaurralde.

Entrenamientos: Lunes y viernes

Categoría Escuelita 17.30 horas (4 a 7 años) – 18.30 Sub 10 y Sub 13 – 19.30 horas Sub 15 y Sub 17.

Fútbol femenino: Primera División

DT: Jonatan Galante.

Entrenamientos: Lunes a viernes a las 8 y a las 15 horas. Jueves y viernes a las 21 horas.

Informe y fotos: Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club.