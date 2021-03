EL DEPORTE COMO FACTOR DE ACCESO UNIVERSAL

.

El deporte es un vehículo transportador de sueños, vehículo de inclusión, está en cada uno de nosotros lograr el acceso a cada una de las personas que habitan este suelo a recrearse, a practicarlo a disfrutarlo.

El deporte es un arma muy poderoso para lograr con su práctica la unión de los pueblos, de las razas. De los géneros, de las capacidades, el deporte nos enseña el camino de equiparar las diferencias que surgen en las sociedades.

DEFINICIONES-CONCEPTOS

DEPORTE según el diccionario tiene dos acepciones la primera nos habla de una actividad física, reglada.imstitucionalizada, competitiva y la segunda nos refiere a la actividad física que tiene como objetivo la recreación y la diversión.

El deporte es la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. El deporte puede ser recreativo, profesional o como una forma de mejorar la salud.

En el común de la gente es lo mismo deporte adaptado, deporte inclusivo y deporte paralímpico, para demostrar las diferencias, porque no son lo mismo, vamos a definir los conceptos, para poder establecer un límite,

El deporte adaptado consiste en adaptar una disciplina deportiva a las necesidades de la persona con discapacidad.

En el deporte inclusivo, en cambio, la persona con discapacidad practica un deporte de forma recreativa junto a personas sin discapacidad.

Los deportes paralímpicos son los regulados por la institución madre que es la organización olímpica.

Los deportes adaptados son aquellos deportes convencionales que se han adaptado en su mínima expresión para mantener la esencia original del deporte y que puedan ser practicados por deportistas con discapacidad. }

Los deportes inclusivos son aquellos deportes de acceso universal, que no se adaptan, sino que han sido creados para que puedan ser practicados y jugados en forma conjunta por deportistas con y sin discapacidad. Los deportes inclusivos son deportes donde las reglas son de accesibilidad universal. Los deportes seguirán siendo adaptados en tanto y en cuanto no sean inclusivos, ni de acceso universal

Los deportes paralímpicos son aquellos deportes adaptados seleccionados por el Comité Paralímpico Internacional para que formen parte de los Juegos Paralímpicos. No son una categoría deportiva, son simplemente los deportes adaptados de mayor difusión que una organización deportiva internacional, tal cual el IPC, ha elegido para que formen para de su evento.

CAPACIDAD, DISCAPACIDAD

Capacidad se refiere a los recursos o actitudes que tiene un individuo, para desempeñar una determinada tarea o cometido. Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo.

DISCAPACIDAD

Son “Personas con Discapacidad, quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.”

Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Aprobado en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en Argentina en 2008 a través de la Ley 26.378).

No hablamos de discapacitado, ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales: ya que todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, porque todos somos diferentes.

No hablamos de enfermedad ya que la discapacidad es una CONDICIÓN permanente que acompaña a la persona.

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.

TIPOS DE DISCAPACIDAD.

Son seis los tipos de discapacidad aceptados.

1. Discapacidad física

Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual.

2. Discapacidad sensorial

Existen alteraciones en todos los sentidos, si bien las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva.

3. Discapacidad intelectual

La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral

4. Discapacidad psíquica

Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de trastorno mental.

5. Discapacidad visceral

Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto. Es el caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos.

6. Discapacidad múltiple

Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera.

AYUDA EXTERNA, MOVIMIENTOS SOCIALES

Las asociaciones, los movimientos sociales, son aquellos grupos que luchan por que se incluya a las personas con discapacidad en la noción de ciudadano con agencia para desenvolverse en una sociedad que los tiene en cuenta.

Esto significa, por ejemplo, preocuparse por hacer accesibles las calles y los inmuebles, hacer que las instituciones puedan ser usadas por ellos, evitar formulaciones lingüísticas que faciliten la discriminación, etc. En definitiva, toda una serie de reivindicaciones tan plurales como plural y diversa es la sociedad.

HISTORIA EN EL DEPORTE.

La historia del Movimiento Paralímpico se remonta a 1888, año en el que surgieron en Berlín los primeros clubes deportivos para personas sordas. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, el Movimiento Paralímpico empezó a desarrollarse plenamente. El objetivo que se marcó pasaba por atender al gran número de veteranos de guerra y civiles que habían sido heridos durante el conflicto bélico.

En 1944, a petición del gobierno del Reino Unido, el Doctor Ludwig Guttmann abrió un centro para pacientes con lesiones de médula en el Hospital de Stoke Mandeville. Allí, lo que en un principio fueron deportes de rehabilitación evolucionaron y pasaron a tener un ánimo más recreativo para, posteriormente, convertirse en prácticas competitivas. El 29 de julio de 1948, día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Guttmann organizó la primera competición para atletas en silla de ruedas, que bautizó con el nombre de “Juegos de Stoke Mandeville”. En los mismos participaron 16 militares, que compitieron en la modalidad de tiro con arco. Más tarde, en 1952, antiguos militares holandeses se unieron al Movimiento Paralímpico y se fundaron los “Juegos Internacionales de Stoke Mandeville”.

Estos juegos fueron el embrión de los Juegos Paralímpicos, que tuvieron lugar por primera vez en 1960 en Roma, Italia y en los que participaron 400 atletas de 23 países. Desde entonces se realizaron cada cuatro años sin interrupción: Tokio 1964, Tel-Aviv 1968, Heidelberg 1972, Toronto 1976, Arnhem 1980, Nueva York 1984 y Seúl 198El 22 de septiembre de 1989 se fundó oficialmente en Düsseldorf, Alemania, el Comité Paralímpico Internacional como una organización sin ánimo de lucro. Su primera acción de relevancia fue la organización de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992. Desde entonces ha organizado los Juegos de Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. La próxima edición tendrá lugar del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2020 en Tokio, Japón.

LA REALIDAD DE LA INCLUSION EN LA ARGENTINA

Recordemos que incluir en el deporte es da acceso universal a tozos por igual.

Incluir significa integrar y la verdad que en la Argentina, llevamos años de retraso en relación con otros países del mundo.

“El logro de una verdadera inclusión pasa por el respeto, por el hacerlo parte, por un montón de cosas”

El problema que tiene el deporte inclusivo en nuestro país, es el seguimiento y el acompañamiento de los diferentes estamentos que deben apoyar el deporte universal.

Estos programas deportivos por lo general se sustentan en apoyos económicos de acuerdo a resultados, Es decir de acuerdo a la competitividad se otorga una beca, que luego se retira si los resultados no son ganadores.

Por lo general lo mismo ocurre con los padres o quien acompaña a los niños en el desarrollo del deporte, se retiran del mismo cuando no se logran los resultados esperados.

Es una tarea titánica de las asociaciones dedicadas a acompañar a las personas con discapacidad para poder lograr mantener en el deporte a todos cuando los resultados son negativos.

La realidad es que se necesita una fuerte contención grupal, familiar y por sobre todo un acompañamiento del estado y de poseer programas propios y que se mantengan en el tempo para llegar a una verdadera participación e inclusión.

El deporte tiene el poder para poder llegar a una verdadera inclusión como decía Nelson Mandela «El deporte tiene el poder de inspirar. Tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas lo tienen. El deporte puede crear esperanza donde alguna vez hubo solo desesperanza. Es más poderoso que el gobierno para romper barreras raciales»