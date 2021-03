El automovilismo entrerriano arranca en la histórica

Las primeras categorías de autos en iniciar su temporada lo harán en el autódromo local.

Competición Especial 850 está más que preparada para poner primera. Con un importante número de autos en la divisional Procar 1100 que llega a los 21 confirmados y más de 16 en la Clase C, se perfilará para ser otra vez la categoría referente en la provincia.

Con tamaña cantidad de participantes, las novedades en lo deportivo son varias. En el caso de procar 1100 se dará entre otros el regreso del sub campeón Diego Cabandié y el ex campeón Adrián Mario, aumentando la lista de candidatos que tranquilamente podrían pelear la punta. La Copa Seniors de Procar 1100 duplicó la cantidad de participantes y pone alta la vara en exigencia para el campeón Fabián Conte.

Por el lado de la Clase C también se ven muchos movimientos y se espera la llegada de pilotos reconocidos a nivel provincial. También se seguirá aumentando la presencia de distintas marcas y modelos que le dan una distinción única.

Se suma también una categoría hermana, el SP 1000 Diamantino Nueva Generación compuesta por Fiat 600 que provienen en su mayoría de la costa del Paraná.

El evento contará con TV en diferido para toda la provincia y redes también distintos medios radiales AM/ FM/ Web /Facebook en vivo.

Cronograma

SABADO 6 DE MARZO

De 10:00 a 14:30 Hs. Administrativa CE 850 (1º Piso de Torre)

De 10:00 a 13:00 Hs. Administrativa y Pre técnica SP 1000 NG

Tandas aranceladas de 11:00 Hs. a 14:30 Hs.

INICIO ACTIVIDAD OFICIAL1º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min) 15:00 Hs.1º Entrenamiento SP 1000 NG (15 min) 15:15 Hs.1º Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min) 15:35 Hs.2º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min) 16:00 Hs.2º Entrenamiento SP 1000 NG (15 min) 16:15 Hs.2º Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min) 16:35 Hs.1º Clasificación CE 850 PROCAR Grupo «A» (10 min) 17:00 Hs.1º Clasificación CE 850 PROCAR Grupo «B»(10 min) 17:15 Hs.1º Clasificación SP 1000 NG(10 min) 17:30 Hs.1º Clasificación CE 850 Clase C Grupo «A»(10 min) 17:45 Hs.1º Clasificación CE 850 Clase C Grupo «B»(10 min) 18:00 Hs.REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA PROCAR 1100 18:30 Hs.REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA SP 1000 NG 19:00 Hs.

DOMINGO 7 DE MARZO

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA CE 850 CLASE «C» 9:30 Hs.

2º Clasificación CE 850 PROCAR Grupo «A» (10 min) 10:00 Hs.

2º Clasificación CE 850 PROCAR Grupo «B»(10 min) 10:15 Hs.

2º Clasificación SP 1000 NG (10 min) 10:30 Hs.

2º Clasificación CE 850 Clase C Grupo «A»(10 min) 10:45 Hs.

2º Clasificación CE 850 Clase C Grupo «B»(10 min) 11:00 Hs.

Carrera «SPRINT» PROCAR (10 Vueltas o 20 Min.) 12:15 Hs.

Serie SP 1000 NG (6 Vueltas) 12:40 Hs.

Carrera «SPRINT» Clase «C» (12 Vueltas o 25 Min.) 13:00 Hs.

Carrera Final CE 850 PROCAR (15 Vueltas o 25 Minutos) 14:15 Hs.

Final SP 1000 NG (14 Vueltas) 14:50 Hs.

Carrera Final CE 850 Clase «C» (19 Vueltas o 35 Minutos) 15:30 Hs.