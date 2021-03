Dónde no hay condiciones para la prespecialidad y por qué no?

Comunicado de AGMER (1era parte) -Hoy Escuela Normal «Mariano Moreno» de Concepción del Uruguay y ESPECIAL N 18 «Juan Marco»

La Escuela Normal de Concepción del Uruguay es un edificio histórico del siglo XIX que requiere de inversiones permanentes para su mantenimiento. Lo imperioso para que pueda funcionar hoy –en contexto de pandemia- es lo siguiente:

✅Dos cuerpos de baños del sector del Nivel Secundarios. Hubo padres que trabajaron estos días en ponerlos provisoriamente en condiciones. Es de destacar el trabajo de la comunidad educativa mientras las autoridades educativas miran para otro lado.

✅ El arreglo de 2 aulas clausuradas por problemas en los techos, problema que data de varios años pero al que nunca se destinó una solución de fondo

✅ Refacciones eléctricas. En forma urgente se necesita realizar las refacciones eléctricas para seguridad de alumnos y personal

✅ CARGOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA.

Este último punto condiciona definitivamente la posibilidad de retorno a la presencialidad

Quien conoce la escuela sabe de su tamaño (4 manzanas) y lo que esto requiere para mantener las condiciones, aún más hoy en tiempos de EMERGENCIA SANITARIA. La escuela (donde conviven 4 niveles educativos y la FHAyCS) cuenta con 12 cargos de ordenanzas de los cuales a HOY SABADO 13 de MARZO faltan designar 4 (cuatro) ES IMPOSIBLE MANTENER 4 MANZANAS DE AULAS, BAÑOS, ESCALERAS, PATIOS, AREAS VERDES, ACCESOS, BILIOTECAS, OFICINAS, LABORATORIOS, SALON DE ACTOS, etc. con 8 personas en 3 turnos y 4 niveles.

ESCUELA EDUCACIÓN INTEGRAL 18.

Esta importante institución educativa de la ciudad, ubicada en el sector Noreste, en Barrio Mosconi, alberga también a la ESC 118 de Adultos. Funciona en 3 turnos y cuenta al día de hoy solamente con 2 ordenanzas en el turno mañana, estando de licencia por enfermedad 1 personal del turno tarde y no habiéndose cubierto al día de la fecha. Durante la semana que pasó, se avanzó en tareas de limpieza en espacios que aún no se había podido hacer, organizaciones de otros, pero SIN EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL TURNO TARDE NO SE PUEDE VOLVER A LA PRESENCIALIDAD pues corren riesgo los estudiantes, sus familias y docentes. Los estudiantes que transitan la institución requieren de sus docentes la máxima atención, no puede ser la misma persona que trabaja en el aula quien mantiene por ejemplo el sector de baños sanitizado durante todo un turno, o dejarlo en condiciones para quienes retoman luego la tarea.

Tampoco se han cubierto los cargos del equipo técnico: denunciamos en este punto que una ESCUELA DE EDUCACIÓN INTEGRAL NO puede funcionar correctamente sin los profesionales de dicho equipo, eso es abandonar la atención y educación que la población estudiantil que allí asiste necesita.

El Estado provincial DEBE garantizar la cobertura URGENTE de los cargos de personal docente y de limpieza faltantes, no puede la Dirección Departamental de Escuelas ni el Consejo General de Educación dar excusas burocráticas para no cubrir cargos docentes y no docentes. Las autoridades políticas deben saber que si se pretende el regreso a la presencialidad el mismo se debe dar en condiciones de higiene y con el personal necesario. No hay lugar para dobles discursos que plantean la presencialidad por un lado y que por otro no designan suplentes.

Muchas personas esperan ser designadas como suplentes en los cargos de ordenanzas, las trabas son muchas, el camino que se recorre hasta ser designados y los tiempos son muy largos para la necesidad real de esta escuela como de otras tantas de nuestro departamento, sol falta la voluntad política para que los cargos se cubran de manera inmediata.

Agmer Seccional Uruguay