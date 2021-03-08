Colón DÍA DE LA MUJER

EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL HACE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO A TODAS LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO COLÓN, AL CONMEMORARSE HOY 08 DE MARZO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO ASÍ TAMBIÉN FUNCIONARIAS EN ACTIVIDAD, DEPENDIENTES A ESTA JEFATURA Y LAS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN DE RETIRO.
HOY, LA MUJER JUEGA UN PAPEL PREPONDERANTE EN LA DINÁMICA Y PROYECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL. ELLA HA SIDO, ES Y SERÁ SIEMPRE, NO SÓLO LA CARA AMABLE, SINO LA DULZURA HECHA POLICÍA. SU INCORPORACIÓN CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN, MANEJO DE LOS PROBLEMAS DE DELINCUENCIA JUVENIL, LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y EN GENERAL AL APOYO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN TODAS LAS CIUDADES DEL TERRITORIO PROVINCIAL, APORTANDO SU VISIÓN DESDE OTRA PERSPECTIVA MÁS HUMANA.
DESEÁNDOLES QUE PASEN EL MEJOR DE LOS DÍAS, REITERÁNDOSE LA PREDISPOSICIÓN CONSTANTE E INCONDICIONAL, NUESTRO MAYOR RESPETO, ADMIRACIÓN, ORGULLO Y CARIÑO HACIA
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