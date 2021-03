Analizamos los campeonatos de Competición Especial 850 tras cumplir con la primer fecha

Clase C: Franco Bonasegla sacó provecho de las pruebas pre-temporada, y afirma que le dió un plus para destacarse por sobre el resto. Sus seguidores fueron acusando mejoras gradualmente. Por lo que la segunda fecha, y con otro circuito representará un reto para mantener la cima de la tabla.

Daniel Salvetti y Esteban Benitez se colocan en un 2do y 3er puesto expectante.

Paralelo a esto, son varios los autos que se estarían finalizando en distintos talleres de la provincia incluyendo nuevos modelos.

Procar 1100: Con un formidable parque de máquinas inicia el campeonato de la categoría de Fiat 600 más convocante de la provincia.

Gabriel Alfaró venció en la final a Diego Cabandié por apenas 76 milésimas, lo que traducido a la pista no es más que medio auto de ventaja; que le vale al de Basavilbaso para ubicarse puntero del torneo por una fina diferencia por sobre Cabandié. Alejandro Cisneros, El ingeniero de La Clarita tras una carrera al límite pero prolija queda tercero.

Copa Seniors Procar 1100: La copa destinada a los mayores de 45 años comenzó con un Fabián Conte decidido a defender el título, consciente de la importancia de sumar puntos desde temprano, no se vió involucrado en maniobras ajustadas y pudo retener el 1 parcial.

Carlos Barreto minimiza daños tras un fuerte toque que lo perjudicó y se ubica en un tranquilizador segundo puesto, apenas por detrás le sigue el regresante Jorge Boujón.

Clase C

Pos N° Piloto total Localidad Marca/modelo

1 6 Franco Bonasegla 41 C. Del Uruguay Fiat Uno

2 3 Daniel Salvetti 31 Paraná VW Gol

3 88 Esteban Benitez 25 Colón VW Gol

4 4 Amilcar Sigot 19 Villa Elisa VW Gol

5 93 Matías Baccón 14 C. Del Uruguay Fiat 147

6 1 Gastón Dubois 11 Col. Mabragaña Fiat Duna

7 38 Martín Benedetti 10 Gualeguay VW Gol

8 10 Alcides Francia 7 C. Del Uruguay VW Gol

9 14 Juan García 6 Villaguay VW Gol

10 98 Nicolás Stur 5 C. Del Uruguay Ford Escort

11 19 Máximo Frare 3 Gualeguay VW Gol

12 39 Ricardo Garnier 2 Villa Elisa Fiat Uno

13 33 David Lound 0 Concordia Suzuki Fun

16 Gabriel Estape 0 Gualeguay VW Senda

Procar 1100

Pos N° Piloto total Localidad

1 3 Gabriel Alfaro 39 Basavilbaso

2 2 Diego Cabandié 35 C. del Uruguay

3 68 Alejandro Cisneros 26 La Clarita

4 51 Martín Solari 18 Villaguay

5 7 Fabián Conte 13 C. del Uruguay

4 Marcos Acosta 13 C. del Uruguay

7 40 Octavio Mardon 11 C. del Uruguay

8 57 Nicolás Galvarini 6 C. del Uruguay

9 6 Carlos Barreto 5 C. del Uruguay

10 44 Jorge Boujón 4 C. del Uruguay

11 15 Adrián Mario 3 C. del Uruguay

12 1 Cristian Conte 1 C. del Uruguay

22 Juan Carlos Alfaro 1 Basavilbaso

14 32 Guido Simián 0 C. del Uruguay

31 Luciano Demarlenge 0 San José

8 Daniel Fleitas 0 C. del Uruguay

12 Jorge Lambert 0 C. del Uruguay

37 José Barreto 0 C. del Uruguay

34 Nicolás Zabala 0 Villa Elisa

41 Mario Mardon 0 C. del Uruguay

Copa seniors

Pos N° Piloto Localidad

1 7 Fabián Conte 41 C. del Uruguay

2 6 Carlos Barreto 31 C. del Uruguay

3 44 Jorge Boujón 29 C. del Uruguay

4 22 Juan Carlos Alfaro 20 Basavilbaso

5 41 Mario Mardon 16 C. del Uruguay

6 12 Jorge Lambert 7 C. del Uruguay

7 37 José Barreto 0 C. del Uruguay