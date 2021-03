AGMER: Sin cobertura de cargos esenciales se resiente la actividad escolar y se daña seriamente a las comunidades educativas

Desde que comenzó la emergencia sanitaria el trabajo de supervisores/equipos directivos y docentes se ha multiplicado, en tiempos y espacios, en búsquedas de estrategias y recursos, poniendo cada una/o hasta lo imposible, nuestras casas se convirtieron en aulas, hicimos partícipes a nuestras familias del proceso de enseñanza-aprendizaje y a nuestros alumnos y sus familias parte de nuestra cotideaneidad. En el andar cada comunidad educativa se fue adaptando y buscando la mejor forma de estar presentes y acompañar. Ya sobre fin de año, con el ensayo de retorno que se propuso desde el CGE, comenzamos a advertir rápidamente lo que sucedería este marzo, bastaron sólo 8 escuelas de nuestro departamento en primera instancia y algunas que se agregaron luego para saber lo que sucedería; este año con el inicio de las actividades y la vuelta a la presencialidad la situación en algunas comunidades educativas es insostenible y eso no podemos permitirlo. El Estado DEBE hacerse cargo de la situación, es imposible garantizar igualdad de oportunidades y acceso al derecho a la educación, del cual somos garantes, si no tenemos escuelas en condiciones mínimas de funcionar:

✅ SIN COBERTURA RAPIDA DE PERSONAL DE LIMPIEZA: a las tareas previas de limpieza y mantenimiento y ante la necesidad de desinfección de los espacios de manera permanente como lo indica la RES 2722/20 CGE – resolución que el propio CGE establece – debemos DENUNCIAR QUE NO SE ESTAN CUBRIENDO LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUPLENCIAS ENMARCADAS EN EL REGIMEN DE LICENCIA DEL PERSONAL DOCENTE y NO DOCENTE y que tampoco se cubren aquellas licencias especiales POR SER PERSONAL DE RIESGO. De ninguna manera pueden los establecimientos educativos funcionar sin actores claves en este momento. Seguiremos reclamando, acompañando la decisión de comunidad educativas que se ven forzadas por el propios Estado Provincial a suspender las actividades presenciales porque ello implica poner en riesgo a sus estudiantes y sus familias, como a las suyas propias.

✅ RESPONSABILIZANDO A EQUIPOS DE CONDUCCIÓN y DOCENTES DE ESTA FUNCIÓN: reiteramos que de ninguna manera es función del docente/directivo/supervisor realizar tareas de desinfección y limpieza de los espacios escolares, si bien en todo momento se colabora con el mantenimiento de los mismos, acompañando la función del personal de limpieza, no se pueden suplir estos roles con los docentes u otro personal no docente del establecimiento, el cual no está destinado para tal función.

✅ SIN COBERTURA DE CARGOS DE CONDUCCIÓN/INGRESO/HORAS CATEDRAS: agrava la situación la cantidad de cargos docentes sin cobertura. Los tiempos del DNU que se traducen en el Decreto provincial y luego en la Resolución del CGE son totalmente desfasados de la necesidad real de las Escuelas. Cada establecimiento según su categoría tiene la cantidad de cargos directivos que corresponde. Determinados por las necesidades pedagógicas-administrativas y este momento no es la excepción, sino todo lo contrario, debemos cuidar a los equipos de supervisores/directivos/docentes y no por el contrario recargar de tareas y multiplicarse, descuidando involuntariamente otras. Es RESPONSABILIDAD DEL ESTADO GARANTIZAR LA COBERTURA DE SUPLENCIAS, AGILIZAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN DE TRÁMITES, NO SEGUIR DILATANDO LOS TIEMPOS y muchos menos RESPONSABILIZAR A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN DE SITUACIONES QUE LE SON PROPIAS AL ESTADO.

Desde AGMER SECCIONAL URUGUAY DEMANDAMOS la URGENTE solución en aquellos establecimientos que no cuentan con personal de limpieza suficiente o directamente no los tienen, como así también del personal docente y directivo. DENUNCIAMOS que lo que está sucediendo en numerosas escuelas es producto de la falta de previsión y presupuesto por parte del CGE y su presidente Martin Müller y responde a decisiones políticas de estos funcionarios que lejos están de conocer la realidad de las escuelas y las necesidades de los docentes y estudiantes